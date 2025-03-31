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Барре-тренировка, которая укрепит тело и улучшит осанку: всё с минимальным оборудованием

2:59
Спорт

Барре-тренировки завоевали популярность благодаря своей низкой нагрузке и грациозным движениям, вдохновлённым балетом. Однако, несмотря на лёгкость внешних движений, это полноценная тренировка, которая требует немалых усилий и стойкости — особенно когда в руках оказывается пара гантелей.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Самое приятное в этой тренировке? Для её выполнения не нужно специального оборудования. Все, что потребуется, — это пара регулируемых гантелей и коврик для упражнений.

Что такое барре-тренировка с гантелями

Барре и пилатес известны своей способностью подтягивать фигуру, и наша тренировка не исключение. 

После разминки вы начнёте с моста для активации ягодичных мышц. Далее последуют комбинированные упражнения, вовлекающие несколько групп мышц одновременно.

Основные движения тренировки:

  • Мост с гантелями. Это упражнение укрепляет ягодицы и корпус, улучшая осанку и активируя мышцы, которые необходимы для выполнения других движений барре, таких как приседания и выпады.
  • Плие с прессом вверх. Классическое упражнение из балета, которое активирует внутренние бедра и ягодицы. Вдобавок к этому, пресс с гантелями усиливает нагрузку на верхнюю часть тела.
  • Боковой подъём ноги с подъёмом гантелей. Это упражнение нацелено на развитие мышц бедер, ягодиц и плеч, а также улучшает баланс.
  • Разгибания рук на трицепс в наклоне. Фокус на плечах и трицепсах при стабилизации корпуса и растяжении задней поверхности бедра.
  • Повороты с гантелей для косых мышц. Энергичное упражнение для кора, которое также способствует растяжке бедер и поясницы.
  • Подъёмы на носки с поднятием гантелей вперёд. Укрепление икроножных мышц и плеч в одном упражнении.
  • Русские твисты сидя с гантелей. Классическое упражнение для мышц пресса и косых мышц живота.

Эта тренировка с гантелями — идеальный способ задействовать все группы мышц, улучшить гибкость и развить силу без излишней нагрузки на суставы.

Преимущества барре-тренировки

Одним из больших плюсов барре является то, что она помогает укрепить стабилизирующие мышцы, развивать выносливость и улучшать гибкость без резких движений. Несмотря на минимальную нагрузку на суставы, эта тренировка активно прорабатывает тело, укрепляя не только большие мышцы, но и мелкие стабилизаторы.

Рекомендации по выполнению

  1. Выполняйте тренировку 3-4 раза в неделю, делая 2-3 круга упражнений.
  2. Не забывайте делать разминку перед началом и растяжку после тренировки.
  3. Работайте с максимальной концентрацией, чтобы не потерять контроль над движениями.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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