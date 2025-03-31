Как физическая активность замедляет старение: результаты финского исследования

Мы все считаем, что регулярное движение необходимо для здоровья. Но что, если на самом деле важен не столько объём, сколько качество? Финское исследование проливает новый свет на связь между физической активностью и долгожительством.

Фото: commons.wikimedia.org by Patrick J. Lynch, medical illustrator, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Человеческой сердце

В исследовании наблюдали за 22 750 финскими парами близнецов в течение 30 лет. Цель заключалась в том, чтобы понять, как свободное время, физическая активность, риск смертности, генетические предрасположенности и биологическое старение связаны между собой. Результаты оказались неожиданными: физическая активность — не такой очевидный защитный фактор, как считалось ранее.

В чём же секрет

Несмотря на то, что множество исследований подтверждали, что регулярные тренировки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, финская работа показала, что связь может быть гораздо более сложной. Исследователи пришли к выводу, что регулярные интенсивные тренировки — это не самый важный фактор, а поддержание здорового образа жизни в целом.

Исследователь из Университета Ювяскюля, заявила, что связь между физической активностью и низким риском смертности часто подтверждается наблюдательными исследованиями, которые могут искажать результаты. Новое исследование ставило целью исключить такие искажения.

Детали исследования

Близнецы, участвовавшие в исследовании, родились до 1958 года. Физическая активность участников была измерена трижды (в 1975, 1981 и 1990 годах), и за ними наблюдали до конца 2020 года или до их смерти. Участников разделили на четыре группы по уровню активности: малоподвижный образ жизни, умеренно активные, активные и очень активные.

Результаты показали, что участники из умеренно активной группы имели на 7% меньший риск смерти, чем те, кто вёл малоподвижный образ жизни, но интересный факт: более высокие уровни активности не приносили дополнительного преимущества. Исследователи пришли к выводу, что физическая активность скорее является показателем общего здорового образа жизни, чем самостоятельным фактором защиты.

Влияние образа жизни

Исследование показало, что отсутствие движения не обязательно является причиной преждевременной смерти. Руководитель исследования, отметила, что люди могут меньше двигаться из-за скрытых заболеваний, которые позднее становятся причиной их смерти.

В более небольшой части исследования, охватывающей 1153 пары близнецов, учёные использовали эпигенетические часы для анализа биологического старения. Эти часы оценивают, как быстро стареет организм, основываясь на метилировании ДНК. Оказалось, что быстрее всего старели те, кто-либо вообще не двигался, либо был чрезмерно активен. Таким образом, связь между активностью и старением оказалась U-образной: чрезмерные нагрузки тоже могут быть вредны.

Основной вывод исследования

Исследование подчёркивает, что для долгой жизни и замедления биологического старения важен скорее сбалансированный здоровый образ жизни, чем исключительно интенсивные физические упражнения.

Уточнения

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

