Фитнес-трекеры нового поколения: как они меняют подход к физической активности

2:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-трекеры — это не просто устройства для подсчёта шагов. Современные модели отслеживают пульс, насыщение кислородом, качество сна и даже менструальные циклы. За последние десятилетия технологии значительно улучшились, и исследователи говорят о поразительной точности современных трекеров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain активный отдых

Какую информацию можно получить с фитнес-трекера

Основное внимание в исследованиях уделяется тому, как точно устройства измеряют различные параметры. Насколько хорошо они считают шаги? Как точно определяют пульс в покое и во время тренировки? И могут ли они правильно классифицировать активность? Эти вопросы становятся особенно актуальными в контексте повседневного использования, поскольку трекеры должны учитывать широкий спектр активностей, от ходьбы до велоспорта, где трекер на запястье не всегда может точно зафиксировать движение.

Что учитывать при выборе фитнес-трекера

Когда дело доходит до выбора устройства, советуют ориентироваться на бренды с проверенной репутацией. Например, Fitbit и Garmin давно зарекомендовали себя в исследованиях, а Apple Watch также показывает достойные результаты по основным показателям, таким как пульс и количество шагов.

Однако важно помнить, что каждый тип устройства подходит для разных целей. Например, для серьёзных бегунов, особенно на длинные дистанции, Garmin предлагает точные устройства, часто в комплекте с грудным ремнем для более точного измерения пульса.

Рейтинг лучших устройств для сна и активности

Если ваша цель — отслеживание сна, среди лучших вариантов можно выделить Oura Ring, Apple Watch и Fitbit. Эти устройства не только измеряют продолжительность сна, но и дают дополнительные данные о "готовности" тела к новым нагрузкам.

О безопасности и конфиденциальности данных

Также стоит учитывать вопросы безопасности. Например, с Fitbit, который теперь является частью Google, пользователи должны быть осведомлены о возможных рисках, связанных с передачей геоданных. Если конфиденциальность для вас важна, можно выбрать модели без GPS.

Когда стоит начать использовать трекер

Не обязательно быть активным, чтобы начать пользоваться фитнес-трекером. Лиза подчеркивает, что даже для начинающих важно знать свой уровень физической активности на старте. Например, измерение пульса в покое и количество шагов в день — это важные метрики, которые помогут ставить и достигать цели.

Фитнес-трекеры — это не просто гаджеты для спортсменов. Они помогают каждому из нас лучше понимать, как наши ежедневные привычки влияют на здоровье. Однако, чтобы использовать все преимущества этих устройств, важно понимать их точность и соответствие вашим целям.