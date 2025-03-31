Большунов раскрыл секрет успеха в Апатитах: что помогло лыжнику победить в гонке на КР

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился своими впечатлениями после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км на восьмом этапе Кубка России — 2024/2025 в Апатитах. Он преодолел дистанцию за 22 минуты 38,6 секунды.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Большунов

Большунов выразил благодарность всем, кто его поддерживает. Он также подчеркнул, что все прошло успешно.

"Сегодня первая гонка была, когда многие решили бежать на коньковых лыжах. Скольжение было лучше. Ну и, в принципе, неплохо всё получилось. Всем спасибо», — сказал Большунов в своих соцсетях.

На втором месте оказался Савелий Коростелёв, уступив Большунову 13,5 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев, отставший на 23,5 секунды.

Интересно, что Александр Большунов стал первым, кто выиграл все три гонки на этапе Кубка России в Апатитах. Это достижение подчеркивает его высокий уровень подготовки и стабильность на лыжне.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).



Апати́ты — город в Мурманской области России.

