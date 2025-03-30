Казахстанская спортсменка покорила Азию: Жамила Бакбергенова выиграла золото

Казахстанская спортсменка Жамила Бакбергенова (72 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Иордании. Об этом сообщает KAZ. NUR. KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры.
В решающем поединке Бакбергенова уверенно победила китайскую спортсменку Юйци Лю, не оставив ей никаких шансов. Таким образом, Жамила стала четырёхкратной чемпионкой Азии, повторив достижение только двух других казахстанских спортсменок — Татьяны Аманжол и Гюзель Манюровой.
Особенно важной оказалась её полуфинальная победа. До решающего боя Бакбергенова одолела титулованную японку Масако Фуруичи, действующую чемпионку мира и одну из сильнейших борцов планеты.
Команда Казахстана под руководством тренера Кайрата Сагадиева завершила чемпионат с двумя медалями:
1 золотая медаль (Жамила Бакбергенова);
1 бронзовая награда.
Год назад на чемпионате Азии в Бишкеке казахстанки завоевали четыре бронзы. На этот раз результат улучшился благодаря историческому золоту.
Для китаянки Юйци Лю это был первый взрослый финал на чемпионате Азии. Ранее она становилась призёром юношеских и молодёжных турниров континента.
Теперь чемпионат Азии по женской борьбе официально завершён, а победа Бакбергеновой стала главным триумфом Казахстана на этих соревнованиях.
Чемпионат Азии по борьбе - континентальный чемпионат по вольной и греко-римской борьбе для спортсменов азиатских стран.
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