Казахстанская спортсменка покорила Азию: Жамила Бакбергенова выиграла золото

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Казахстанская спортсменка Жамила Бакбергенова (72 кг) завоевала золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Иордании. Об этом сообщает KAZ. NUR. KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

В решающем поединке Бакбергенова уверенно победила китайскую спортсменку Юйци Лю, не оставив ей никаких шансов. Таким образом, Жамила стала четырёхкратной чемпионкой Азии, повторив достижение только двух других казахстанских спортсменок — Татьяны Аманжол и Гюзель Манюровой.

Победа над чемпионкой мира

Особенно важной оказалась её полуфинальная победа. До решающего боя Бакбергенова одолела титулованную японку Масако Фуруичи, действующую чемпионку мира и одну из сильнейших борцов планеты.

Казахстан снова среди лучших

Команда Казахстана под руководством тренера Кайрата Сагадиева завершила чемпионат с двумя медалями:

1 золотая медаль (Жамила Бакбергенова);

1 бронзовая награда.

Год назад на чемпионате Азии в Бишкеке казахстанки завоевали четыре бронзы. На этот раз результат улучшился благодаря историческому золоту.

Молодость против опыта

Для китаянки Юйци Лю это был первый взрослый финал на чемпионате Азии. Ранее она становилась призёром юношеских и молодёжных турниров континента.

Теперь чемпионат Азии по женской борьбе официально завершён, а победа Бакбергеновой стала главным триумфом Казахстана на этих соревнованиях.

Уточнения

Чемпионат Азии по борьбе - континентальный чемпионат по вольной и греко-римской борьбе для спортсменов азиатских стран.

