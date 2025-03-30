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Качайся, не двигаясь: что скрывают производители модных виброплатформ

2:32
Спорт

TikTok захватила очередная фитнес-мода: виброплатформы, которые буквально "встряхивают" мышцы. Инфлюенсеры обещают, что это чудо-девайс усилит тренировки, укрепит мышцы, улучшит баланс и даже поможет похудеть. Но оправданы ли эти громкие обещания?

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Как это вообще работает

Виброплатформа создаёт высокочастотную вибрацию (30-60 Гц), которая заставляет мышцы рефлекторно сокращаться. Организм воспринимает это как нестабильность и автоматически включает механизмы стабилизации тела.

От винтажных поясов до TikTok

Идея использовать вибрации для фигуры не нова: ещё в 50-х годах рекламировались "чудо-пояса", обещавшие сжечь жир без усилий (они, конечно, не работали). Современные виброплатформы — это усовершенствованный вариант старой идеи, правда, гораздо более дорогой.

Польза: баланс, мышцы, кровообращение

По мнению специалистов, виброплатформы действительно могут немного улучшить баланс, особенно если использовать их вместе с традиционными упражнениями. Есть данные, что они также помогают увеличить силу ног у пожилых людей, улучшить кровообращение и даже немного ускорить восстановление после травм.

Но есть важное "но":

  • Эффекты для молодых и здоровых людей — минимальны.

  • Жир вибрация сама по себе не сжигает.

  • Большинство исследований противоречивы или неубедительны.

Как тренироваться на платформе

Виброплатформы — не замена спорту, а дополнение к нему (10-15% от всей тренировки). Рекомендуется выполнять:

  • приседания и выпады;

  • планки, отжимания и скручивания;

  • упражнения на баланс (например, стояние на одной ноге).

Обычно занятия на виброплатформе длятся 15-30 минут.

Риски и кому нельзя

Большинству людей виброплатформы безопасны, но есть и риски:

  • падения, головокружение, тошнота;

  • обострение болей в спине;

  • противопоказаны беременным, людям с проблемами баланса, эпилепсией или сердечными заболеваниями.

Вывод: не чудо, но приятный бонус

Виброплатформы — неплохое дополнение к тренировкам, но точно не революция и не способ похудеть лёжа на диване. Если не жалко денег и вам нравится — можно попробовать. Но эффективнее вложиться в проверенные методы: тренировки, питание и сон.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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