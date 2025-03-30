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Родные молчат: правда о состоянии Михаэля Шумахера, которую скрывали годами

1:04
Спорт

Состояние Михаэля Шумахера остаётся одной из самых охраняемых тайн в мире автоспорта. После трагического несчастного случая на горнолыжном курорте в 2013 году семья гонщика тщательно скрывает информацию о его здоровье.

Михаэль Шумахер
Фото: commons.wikimedia.org by emperornie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Михаэль Шумахер

По данным журналиста немецкого телеканала RTL Феликса Горнера, семикратный чемпион мира уже не может общаться с окружающими и полностью зависит от постоянного ухода. Он продолжает находиться под наблюдением врачей в своём доме, оборудованном под медицинский центр.

Журналист подчеркнул, что доступ к Михаэлю имеют всего несколько человек, и эта политика приватности остаётся неизменной на протяжении всех лет его реабилитации.

Некоторые источники утверждают, что Шумахер способен реагировать на окружающих движением глаз, но официального подтверждения этому нет.

Несмотря на все усилия семьи, состояние легенды Формулы-1, по словам специалистов, остаётся крайне тяжёлым.

Уточнения

Михаэ́ль Шума́хер (нем. Michael Schumacher; МФА: ; род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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