Как прожить дольше и чувствовать себя молодым: секрет в 15-минутной утренней зарядке

Фитнес-тренер Иван Красавин рассказал, какие упражнения помогут улучшить здоровье, ускорить метаболизм и даже продлить жизнь.
В интервью Men Today он подчеркнул, что правильная разминка с утра не только разгоняет кровь, но и повышает уровень эндорфинов — гормонов счастья.
Комплекс упражнений занимает 10-15 минут и включает бег на месте, круговые движения плечами, наклоны и повороты корпуса, касание лопатки, приседания, подтягивание коленей к груди, скручивания и обратные скручивания, отжимания и гиперэкстензию.
Такая зарядка запускает метаболизм, помогает сжигать больше калорий в течение дня, снижает уровень стресса, стимулируя выработку серотонина и дофамина, повышает выносливость и укрепляет сердце, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшает подвижность суставов и гибкость.
Чтобы зарядка стала привычкой, тренер рекомендует начинать с малого, уделяя хотя бы 5-10 минут, включать музыку для бодрости, делать упражнения сразу после пробуждения, чтобы они стали частью утреннего ритуала, и завершать тренировку лёгкой растяжкой, чтобы тело проснулось без стресса.
Заря́дка (у́тренняя гигиени́ческая гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.
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