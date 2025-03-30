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Инвалидность — не приговор: Ник Хэмилтон возвращается в гонки, чтобы доказать это

2:04
Спорт

Пока Льюис Хэмилтон готовится к дебюту за Ferrari в Формуле-1, его младший брат Николас, более известный как Ник, делает громкое возвращение в автоспорт.

Николас Гамильтон
Фото: wikipedia is licensed under Public Domain
Николас Гамильтон

После 20-месячного отсутствия он снова выйдет на старт Британского чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам (BTCC) в составе команды Un-Limited Motorsport.

Ник Хэмилтон — единственный гонщик BTCC с инвалидностью

Николас Хэмилтон родился с церебральным параличом, и врачи предсказывали, что он никогда не сможет ходить. Но благодаря настойчивости, тренировкам и поддержке семьи он не только встал на ноги, но и построил карьеру в автоспорте.

"Я хочу продолжать доказывать, что гонки — это платформа для инклюзивности", — говорит Ник.

Он — единственный гонщик в истории BTCC с ограниченными возможностями. Его автомобили модифицированы для удобства управления, но на трассе он соревнуется наравне со всеми.

"Я здесь не из-за Льюиса"

Хотя Ник младший брат семикратного чемпиона Формулы-1, он подчеркивает, что сам добился всего в карьере.

"Льюис никогда не вкладывал ни копейки в мой автоспорт. Люди не верят, но это факт. Я добился всего сам", — рассказывал Ник The Independent.

Критики утверждали, что он попал в BTCC только благодаря фамилии, но шестое место в Донингтон Парке в 2023 году заставило их замолчать.

Un-Limited Motorsport делает ставку на Ника

Команда Un-Limited Motorsport дебютировала в BTCC в 2024 году и теперь утроила свой состав. Руководитель команды Боб Шарплесс высоко оценил приглашение Хэмилтона.

"Ник не просто талантливый гонщик, но и источник вдохновения. Мы гордимся тем, что он выбрал нас", — отметил он.

Теперь младший Льюис готовится к новой главе в своей карьере, чтобы снова доказать: автоспорт — для всех.

Уточнения

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды «Феррари». Семикратный чемпион мира.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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