Американка Алиса Лью шокировала мир: кто мог бы стать ей достойным соперником

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Александр Жулин, советский и российский фигурист, а также заслуженный тренер России, выразил своё мнение о победе американки Алисы Лью на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Жулин

Он отметил, что победа Лью была неожиданной, но подчеркнул, что российские фигуристки, такие как Аделия Петросян и другие, могли бы составить ей достойную конкуренцию и побороться за победу.

"Думаю, что наши девчонки не потерялись бы. Петросян и другие девочки навязали бы конкуренцию за золото", — сказал Жулин в разговоре с "Чемпионатом".

Чемпионат мира прошёл с 26 по 30 марта 2025 года. Алиса Лью завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, набрав в сумме 222,97 балла за короткую и произвольную программы. Серебро досталось японской фигуристке Каори Сакамото (217,98 балла), а бронзу выиграла ещё одна представительница Японии, Монэ Тиба (215,24 балла).

Уточнения

Алекса́ндр Вячесла́вович Жу́лин (род. 20 июля 1963, Калининград, Московская область) — советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду.



Али́са Лю (англ. Alysa Liu, род. 8 августа 2005, Кловис, Калифорния) — американская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

