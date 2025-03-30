Психологический триумф Большунова: победа над собой и соперниками в Кировске

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке на 3,3 км свободным стилем на восьмом этапе Кубка России в Кировске.

Фото: commons.wikimedia.org by Fil.Al, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Большунов

По словам Бородавко, Большунов выиграл гонку, показав превосходство в одну секунду, несмотря на то, что стартовал первым. Тренер отметил, что это значительный отрыв, особенно когда известен результат конкурента. Большунов лидировал с первых метров, сумел сохранить высокую скорость и уверенно финишировал первым.

"Для него это психологическая победа, прежде всего над самим собой, потому что он может и должен побеждать, ради чего он и выходит на старт". — сказал Бородавко на "Матч ТВ".

Тренер также сообщил, что состояние спины Большунова не вызывает опасений, поскольку никаких жалоб от спортсмена не поступало.

Большунов завершил гонку за 6 минут 46,1 секунды. Второе место занял Савелий Коростелёв, отставший на 0,9 секунды. Третьим стал Сергей Устюгов, который финишировал с отставанием в 7,7 секунды.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Большуно́в (род. 31 декабря 1996, Подывотье, Севский район, Брянская область, Россия) — российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион (2022), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

