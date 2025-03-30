Секрет стройной талии — в этих двух простых движениях

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Вы качаете пресс, делаете скручивания и наклоны, но живот всё ещё далёк от идеала? Скорее всего, вы просто тренируете не те мышцы. Большинство стандартных упражнений направлены на прямые и косые мышцы живота, но именно глубокие мышцы, словно невидимый корсет, делают живот плоским и поддерживают стройную талию.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Что такое глубокие мышцы живота

Это мышечный корсет, который окружает талию и поддерживает брюшную стенку изнутри. Сильные глубокие мышцы:

формируют плоский живот

разгружают позвоночник

стабилизируют тело во время любой активности

Чтобы их активировать, важно делать упражнения осознанно — с втянутым животом и контролем дыхания.

Два эффективных упражнения

1. Толчки с гантелью

Прорабатывает глубокие мышцы кора, ягодицы и мышцы спины.

Как делать:

Возьмите тяжёлую гантель и встаньте, слегка присев и наклонившись вперёд.

Спина ровная, гантель — между коленей.

На выдохе сделайте резкий толчок тазом вперёд, поднимая руку с гантелью вверх.

На вдохе верните таз назад и гантель вниз.

Сколько делать:

4-8 подходов по 40-60 секунд. Работайте в динамике, в ритме дыхания.

2. Подъём коленей в упоре

Это изометрическое упражнение укрепляет поперечную мышцу живота — ту самую, которая формирует талию.

Как делать:

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бедрами.

Напрягите пресс, и приподнимите колени на 5 см от пола.

Удерживайте положение как можно дольше, не задерживая дыхание.

Сколько делать:

4-5 повторов, держим до предела.

Советы для результата:

Всегда втягивайте живот при выполнении — это ключ к активации глубоких мышц.

Работайте в ритме дыхания: выдох — усилие, вдох — расслабление.

Делайте регулярно, хотя бы через день — результат не заставит ждать.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

