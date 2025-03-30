Секрет стройной талии — в этих двух простых движениях

Вы качаете пресс, делаете скручивания и наклоны, но живот всё ещё далёк от идеала? Скорее всего, вы просто тренируете не те мышцы. Большинство стандартных упражнений направлены на прямые и косые мышцы живота, но именно глубокие мышцы, словно невидимый корсет, делают живот плоским и поддерживают стройную талию.
Это мышечный корсет, который окружает талию и поддерживает брюшную стенку изнутри. Сильные глубокие мышцы:
формируют плоский живот
разгружают позвоночник
стабилизируют тело во время любой активности
Чтобы их активировать, важно делать упражнения осознанно — с втянутым животом и контролем дыхания.
Прорабатывает глубокие мышцы кора, ягодицы и мышцы спины.
Как делать:
Возьмите тяжёлую гантель и встаньте, слегка присев и наклонившись вперёд.
Спина ровная, гантель — между коленей.
На выдохе сделайте резкий толчок тазом вперёд, поднимая руку с гантелью вверх.
На вдохе верните таз назад и гантель вниз.
Сколько делать:
4-8 подходов по 40-60 секунд. Работайте в динамике, в ритме дыхания.
Это изометрическое упражнение укрепляет поперечную мышцу живота — ту самую, которая формирует талию.
Как делать:
Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бедрами.
Напрягите пресс, и приподнимите колени на 5 см от пола.
Удерживайте положение как можно дольше, не задерживая дыхание.
Сколько делать:
4-5 повторов, держим до предела.
Всегда втягивайте живот при выполнении — это ключ к активации глубоких мышц.
Работайте в ритме дыхания: выдох — усилие, вдох — расслабление.
Делайте регулярно, хотя бы через день — результат не заставит ждать.
Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.
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