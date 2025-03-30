Эти два упражнения делают ягодицы круглыми — даже без тренажёров

Ягодицы — один из самых сложных участков тела, особенно если хочется добиться формы, а времени на тренажёрку нет. Но есть хорошие новости: вам не нужен абонемент в зал и сложный инвентарь. Достаточно дивана, коврика и немного настойчивости.
Вот два простых, но эффективных упражнения, которые можно делать дома — и почувствовать результат уже через пару недель.
Это упражнение отлично прорабатывает верх ягодиц и помогает подтянуть зону под ягодичной складкой.
Как делать:
Лягте животом на подлокотник кресла или дивана.
Согнутое бедро расположите на краю — так, чтобы опора была комфортной.
Шея на одной линии с позвоночником, взгляд вниз.
Напрягите пресс.
Поднимайте ногу вверх на выдохе, не прогибаясь в пояснице.
Опускайте на вдохе до лёгкого касания пальцами пола.
Сколько повторений:
15 раз в медленном темпе, в ритме дыхания.
Тренирует среднюю и малую ягодичную мышцу, делает бёдра стройнее и улучшает форму "галифе".
Как делать:
Лягте на бок, как будто собираетесь присесть: колени и бёдра согнуты, как при полуприседе.
Сохраняя напряжение в прессе и ногах, медленно поднимайте верхнее колено, не отрывая стопы.
Опускайте, считая до пяти — медленно и с контролем.
Представьте, что между коленями мяч — не смыкайте бедра полностью.
Сколько подходов:
3 подхода по 15 раз на каждую сторону.
Советы для лучшего результата:
Делайте упражнения через день, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.
Не спешите. Чем медленнее темп — тем глубже включаются мышцы.
Используйте утяжелители на голени, когда почувствуете, что тело адаптировалось.
Упругие и подтянутые ягодицы — это не про генетику, а про регулярность. Начните с пары минут в день — и через месяц увидите, как изменилась не только форма тела, но и ваша уверенность.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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