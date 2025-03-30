Эти два упражнения делают ягодицы круглыми — даже без тренажёров

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Ягодицы — один из самых сложных участков тела, особенно если хочется добиться формы, а времени на тренажёрку нет. Но есть хорошие новости: вам не нужен абонемент в зал и сложный инвентарь. Достаточно дивана, коврика и немного настойчивости.

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Вот два простых, но эффективных упражнения, которые можно делать дома — и почувствовать результат уже через пару недель.

Упражнение на кресле или диване

Это упражнение отлично прорабатывает верх ягодиц и помогает подтянуть зону под ягодичной складкой.

Как делать:

Лягте животом на подлокотник кресла или дивана.

Согнутое бедро расположите на краю — так, чтобы опора была комфортной.

Шея на одной линии с позвоночником, взгляд вниз.

Напрягите пресс.

Поднимайте ногу вверх на выдохе, не прогибаясь в пояснице.

Опускайте на вдохе до лёгкого касания пальцами пола.

Сколько повторений:

15 раз в медленном темпе, в ритме дыхания.

Упражнение на полу — "раскрытие ракушки"

Тренирует среднюю и малую ягодичную мышцу, делает бёдра стройнее и улучшает форму "галифе".

Как делать:

Лягте на бок, как будто собираетесь присесть: колени и бёдра согнуты, как при полуприседе.

Сохраняя напряжение в прессе и ногах, медленно поднимайте верхнее колено, не отрывая стопы.

Опускайте, считая до пяти — медленно и с контролем.

Представьте, что между коленями мяч — не смыкайте бедра полностью.

Сколько подходов:

3 подхода по 15 раз на каждую сторону.

Советы для лучшего результата:

Делайте упражнения через день, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Не спешите. Чем медленнее темп — тем глубже включаются мышцы.

Используйте утяжелители на голени, когда почувствуете, что тело адаптировалось.

Упругие и подтянутые ягодицы — это не про генетику, а про регулярность. Начните с пары минут в день — и через месяц увидите, как изменилась не только форма тела, но и ваша уверенность.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

