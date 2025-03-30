После зарядки вы чувствуете усталость? 3 главные причины

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Утренняя зарядка — отличная привычка. Она помогает проснуться, разогреть мышцы и подготовить тело к дню. Но при неправильном подходе может не только не принести пользы, но и вызвать усталость или дискомфорт. Эксперт Бахтурина рассказала, каких ошибок стоит избегать, чтобы зарядка действительно заряжала, а не выматывала.

Фото: freepik утренняя зарядка

Ошибка №1: Слишком интенсивно

Зарядка — это не тренировка, а способ мягко перевести организм из состояния сна в режим бодрствования. Не нужно брать гантели, делать бурпи или устраивать марафон на месте.

"Цель зарядки — размяться, разогнать лимфу, усилить кровообращение, — объясняет Бахтурина. — Это плавный переход от сна к активности".

Что делать:

легкая суставная гимнастика

упражнения на мобильность

мягкая растяжка

в конце — пара лёгких силовых движений, вроде приседаний или отжиманий

Ошибка №2: Зарядка после плотного завтрака

Даже простая зарядка может вызвать дискомфорт, если вы уже успели плотно поесть. Живот тянет, тело тяжелеет, дыхание сбивается — всё это мешает.

Вывод: упражнения — до еды, а не после неё. Если чувствуете голод — можно выпить воды или чашку чая, а завтрак отложить на 15-20 минут.

Ошибка №3: Без режима

Зарядка раз в месяц — не работает. Чтобы она влияла на самочувствие и настроение, нужна регулярность. Даже 5-10 минут каждое утро принесут больше пользы, чем часовые тренировки раз в неделю.

"Важно сделать из зарядки полезную привычку", — подчёркивает тренер.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



