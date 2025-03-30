Возвращение России на Олимпиаду обсуждают в МОК — подробности

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

После отстранения от Олимпийских игр 2024 года в Париже, участие российских спортсменов было ограничено лишь несколькими индивидуальными стартами под нейтральным флагом. Однако ситуация может кардинально измениться уже к следующей Олимпиаде.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Олимпиада

Кто меняет правила

20 марта в Греции избрали нового президента Международного олимпийского комитета. Победу одержала Кирсти Ковентри - олимпийская чемпионка из Зимбабве, которая станет первой женщиной на этом посту в истории МОК. Официально она приступит к обязанностям после 23 июня, когда завершится срок действующего главы, Томаса Баха.

Что она заявила

Ковентри уже сделала громкое заявление, которое может повлиять на судьбу сборной России:

"Я не поддерживаю отстранение стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Каждый случай следует рассматривать отдельно", - заявила она в интервью одному из зарубежных телеканалов. Цитату приводит МИА "Россия сегодня".

Кроме того, она подчеркнула, что вопрос возвращения России на международную арену, в частности на зимние Игры в Милане, будет обсуждаться с рабочей группой.

Что это значит

Это заявление может стать поворотным моментом: новый президент МОК явно намерена отходить от политики полного отстранения и искать индивидуальные решения, даже в непростых политических ситуациях.

Для российских спортсменов это шанс вернуться в олимпийскую семью уже в 2026 году — пусть даже не в полном составе, но с перспективой более справедливого подхода.

Уточнения

Олимпи́йские и́гры (греч. Ολυμπιακοί αγώνες, фр. Jeux olympiques, англ. Olympic Games) — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

