Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картошка в корке? Это парша — как не потерять урожай
Вкус детства с сахарной пудрой: секреты идеального пончика
Топ кошек для диванных людей — мягкие, спокойные, ласковые
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Вареники с сюрпризом: без яиц, но с ярким вкусом
ТОП-5 экспериментальных автобусов СССР, которые могли изменить историю
Самая маленькая чёрная дыра Вселенной оказалась ближе, чем думали
Займы в один клик: банковские группы зарабатывают триллионы на микрофинансах
Эти 8 часов сна превращают вас в машину точных воспоминаний

3 упражнения, которые превратят твой пресс в броню: и ни одной гантели

2:50
Спорт

Можно ли накачать пресс без железа? Инструкторы из Calisthenics Family уверены — да. Причём всего тремя упражнениями, которые легко выполняются в домашних условиях и не требуют никакого оборудования.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Идеально подойдут новичкам, которые только начинают осваивать калистенику или хотят укрепить мышцы корпуса перед более сложными тренировками.

Простой, но эффективный старт

Работа с собственным весом — это не просто альтернатива тренажёрам. Это путь к функциональной силе, выносливости и контролю над телом. Но чтобы всё это стало возможным, нужно прокачать основу — мышцы кора.

Вот три главных упражнения:

1. Hollow body hold — поза "банана"

Лягте на пол, вытяните руки за головой и ноги — в сторону. Представьте, что тело принимает форму мягкого банана. Главное правило — не отрывать поясницу от пола.

Начинайте с положения сидя, затем выпрямляйтесь, удерживая напряжение в корпусе. Цель — 30-60 секунд удержания.

2. Hanging leg raises — подъёмы ног в висе

Выглядят устрашающе, но на деле доступны даже новичкам. Вам понадобится турник. Повисните на нём, обхватив перекладину полностью, включая большие пальцы. Хотите снизить нагрузку на плечи? Немного опустите их вниз, будто собираетесь подтягиваться.

Поднимите ноги до уровня таза, не сгибая их. Задержитесь на секунду и опустите с контролем. Делайте 4 подхода по 8-12 повторений.

3. Reverse leg raises — обратные махи ногами

Найдите скамью или коробку, чтобы лечь на живот. Туловище — от плеч до бёдер — должно быть на опоре, а бёдра на краю.

Согните ноги и прижмите бёдра к поверхности, затем вытяните ноги назад, выпрямив их. Повторите 10-15 раз, 4 подхода.

Хватит ли 20 минут

Абсолютно. Не верьте мифу, что тренировка должна длиться час. Даже 20 минут калистеники могут принести отличные результаты. Главное — регулярность и правильная техника.

"Каждый когда-то начинал с нуля", — говорят инструкторы Calisthenics Family.

Сильный пресс — не просто визуальный бонус. Он отвечает за баланс, устойчивость, защищает спину и помогает двигаться слаженно. Добавьте к тренировкам немного мобилизации — и тело будет благодарно.

Не переживайте, если упражнения вам пока незнакомы — Calisthenics Family наглядно показывает, как всё делать правильно. Сильный корпус — это не мечта, а реальность, доступная каждому.

Уточнения

Калистеника - гимнастика для развития мышц с использованием веса своего тела в качестве сопротивления.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Еда и рецепты
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее Аудио 
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Шоу-бизнес
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве Аудио 
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Красота и стиль
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Битва в Белгородской области: первые результаты боёв в приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Последние материалы
Картошка в корке? Это парша — как не потерять урожай
Вкус детства с сахарной пудрой: секреты идеального пончика
Топ кошек для диванных людей — мягкие, спокойные, ласковые
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Вареники с сюрпризом: без яиц, но с ярким вкусом
ТОП-5 экспериментальных автобусов СССР, которые могли изменить историю
Самая маленькая чёрная дыра Вселенной оказалась ближе, чем думали
Эти 8 часов сна превращают вас в машину точных воспоминаний
Займы в один клик: банковские группы зарабатывают триллионы на микрофинансах
Киану Ривз и Александра Грант: страстные поцелуи на глазах у всех
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.