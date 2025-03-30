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Забудьте об атаке холодильника ночью: вот идеальный способ не переедать

Спорт

Режим питания в современном мире нужно умудриться подстроить под быстрый ритм жизни. Диетологи считают, что соблюдение регулярного графика позволит избежать нежелательных перекусов.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

"Лучшее время для обеда индивидуально и зависит от личных привычек. Стоит есть каждые четыре-пять часов. Так вы сможете избежать переедания и последующих перекусов", — цитирует диетолога Лену Бакович "Чемпионат".

По её словам, слишком ранний обед может усилить чувство голода в течение дня, в то время как поздний обед способен привести к пропуску ужина и перекусам по ночам.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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