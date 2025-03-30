Этот диетический продукт вызывает голод

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Популярный сахарозаменитель способен заставить ваш мозг хотеть больше есть. К такому выводу пришли американские учёные.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сахар

По их мнению, укралоза активизирует "горячие точки голода" в мозге. Мозг ждет калории, не получает их. Из-за этого человек чувствует голод.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 75 человек. Они пили воду, раствор с сукралозой и раствор с сахаром.

Оказалось, что сукралоза активировала часть мозга, отвечающую за голод и усиливала связь между ним и другими частями мозга, отвечающими за принятие решений.

От сахара же в крови образовались гормоны, снижающие аппетит, а после сукралозы из не было.

Получается, что "диетические" напитки могут вызвать чувство голода и переедание, сообщает KP. RU.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

