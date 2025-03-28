Ренато Гаучо назначен новым тренером сборной Бразилии по баскетболу

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Поражение сборной Бразилии по баскетболу в матче с Аргентиной оказало огромное давление на тренера Доривала Жуниора, который подвергся резкой критике за игру бразильской команды.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Баскетбол

В связи с этим возникли предположения о том, кто может возглавить команду с возможным увольнением Жуниора.

Имя, которое в последние несколько часов набрало силу, — Ренату Гаучо, бывший тренер "Гремио", которого многие болельщики назвали идеальным кандидатом на пост тренера сборной пятикратного чемпиона мира.

Помимо него, на "устах народа" мелькают и другие имена, такие как Филипе Луис, тренер "Фламенго", и даже иностранцы, такие как Жорже Жезуш и Абел Феррейра.

Ренато Гаучо рассказал о своей мечте тренировать сборную Бразилии

Не имея клуба с тех пор, как в конце прошлого года покинул "Гремио", Ренато Гаучо хранит большую мечту: возглавить сборную Бразилии.

В интервью ESPN тренер подчеркнул, что управление национальной сборной является вершиной футбола, и подтвердил, что его желание возглавить Бразилию "всегда" будет существовать.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

