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Кто украл 3 миллиарда тенге? Генпрокуратура раскрыла шокирующие финансовые нарушения в футболе Казахстана

Спорт

Генеральная прокуратура Казахстана выявила масштабные финансовые нарушения в футбольной сфере, допущенные при прежнем руководстве Федерации футбола страны. Общая сумма нарушений составила 3 миллиарда тенге.

Футбольный мяч
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футбольный мяч

Среди обнаруженных нарушений — выплата необоснованных премий, нецелевое расходование средств на строительство инфраструктуры, сомнительные контракты со спортсменами и хищения денег, выделенных на их питание.

Например, бывшим руководством Федерации были начислены премии на сумму свыше 300 миллионов тенге без достаточных оснований. Также выяснилось, что при строительстве административного здания и учебно-тренировочной базы в Талгаре было потрачено более 350 миллионов тенге, хотя работы фактически не были выполнены, сообщает Baq.kz.

Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, было приостановлено, а счета подрядчика заблокированы. Возникли вопросы о целевом использовании 135 миллионов тенге, которые были выделены на разработку стратегических документов и стандартов. Однако в этих документах не были описаны конкретные механизмы их реализации, включая привлечение частных инвестиций, а стандарты управления клубами остались нереализованными.

Серьёзные нарушения были обнаружены и в футбольных клубах "Ордабасы", "Актобе", "Жетысу". Среди них — завышение сумм контрактов, продажа игроков по заниженным и покупка по завышенным ценам, а также хищения.

В данный момент начато предварительное расследование, а уголовное дело против бывших руководителей Федерации передано в Агентство по финансовому мониторингу для дальнейшего разбирательства.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Хищение — совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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