Три мощных упражнения пилатеса: улучшите здоровье прямо у себя дома

Физиотерапевт рассказал о трех упражнениях пилатеса, которые можно выполнять дома и которые помогают укрепить суставы, предотвращая боли и травмы.
Пилатес зарекомендовал себя как эффективный и безопасный подход, способствующий улучшению здоровья суставов и профилактике травм.
Пилатес — это глобальный и динамичный метод, который укрепляет мышцы, снимает боль и, кроме того, улучшает подвижность суставов.
Физиотерапевт Джози Араужо из Pure Pilates подчеркивает, что этот метод считается безопасным, эффективным и малотравматичным. Поэтому это идеальный вариант для людей с хроническими повреждениями суставов.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
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