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Три мощных упражнения пилатеса: улучшите здоровье прямо у себя дома

1:35
Спорт

Физиотерапевт рассказал о трех упражнениях пилатеса, которые можно выполнять дома и которые помогают укрепить суставы, предотвращая боли и травмы.

Упражнение на растяжку тела
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение на растяжку тела

Пилатес зарекомендовал себя как эффективный и безопасный подход, способствующий улучшению здоровья суставов и профилактике травм.

Преимущества пилатеса

Пилатес — это глобальный и динамичный метод, который укрепляет мышцы, снимает боль и, кроме того, улучшает подвижность суставов.

Физиотерапевт Джози Араужо из Pure Pilates подчеркивает, что этот метод считается безопасным, эффективным и малотравматичным. Поэтому это идеальный вариант для людей с хроническими повреждениями суставов.

Боковые подъемы ног

  1. Лягте на бок, вытянувшись в прямую линию, согнутую нижнюю руку положите под голову, нижнюю ногу вытяните и поставьте на пол, а верхнюю ногу поставьте на одну линию с бедром.
  2. Поднимайте ногу и плавно опускайте вниз.
  3. Повторите на другую сторону.

Плавание лёжа на полу

  1. Лягте на живот, вытяните руки над головой и вытяните ноги.
  2. Поочередно поднимаете левую руку и правую ногу и наоборот. Ваши движения будут напоминать плавание в воде.

Ролл — глубокий присед

  1. Встаньте, поставив одну ногу на валик, а другую — вперед.
  2. Отведите ролик назад, пока переднее колено не достигнет положения 90 градусов, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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