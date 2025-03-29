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Победители под прицелом: УЕФА расследует непристойное поведение звезд Реала

1:53
Спорт

Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Дани Себальос и Винисиус Жуниор попали под следствие УЕФА за "непристойное поведение" после победы "Реала" над "Атлетико" в Лиге чемпионов. "Реал" вышел в четвертьфинал турнира, обыграв своих соперников в серии пенальти, которая вызвала споры из-за отмены одного из ударов.

мбаппе
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мбаппе

В напряжённой игре, которая завершилась вничью, "Реал" одержал победу благодаря удачному исходу серии пенальти. Один из ударов, нанесённый Хулианом Альваресом, был отменён судьями из-за того, что футболист дважды коснулся мяча. Победный пенальти реализовал Рюдигер, что позволило "Реалу" выйти в следующий раунд турнира.

Сейчас УЕФА расследует поведение игроков "Реала" после матча. На видеозаписях видно, как Рюдигер показывает жест, похожий на перерезание горла, а Мбаппе хватается за паховую область. УЕФА назначил специального инспектора для независимого расследования. Ожидается, что основным доказательством будут видеозаписи предполагаемых инцидентов, сообщает Skysports.

Хотя УЕФА пока не может назвать сроки рассмотрения дела, эксперты предполагают, что более вероятным наказанием для игроков станет штраф, а не запрет на участие в матчах. В 2019 году за подобные нарушения УЕФА оштрафовал Криштиану Роналду на 20 тысяч евро и Диего Симеоне, главного тренера "Атлетико", на ту же сумму.

Нет гарантий, что расследование будет завершено до первого матча четвертьфинала между "Реалом" и "Арсеналом", который состоится 8 апреля на стадионе "Эмирейтс". Вторая встреча команд пройдёт через восемь дней в Мадриде.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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