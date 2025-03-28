Умерла легенда баскетбола: что случилось с почётным спортивным судьёй России

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Подвижник уральского спорта, легенда местного баскетбола Владимир Сапов умер. С ним попрощались 28 марта в Храме Рождества Христова.

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Он был заслуженным работником физической культуры и почётным спортивным российским судьей.

Владимир Петрович 1949 года рождения прошёл большой спортивный путь, который начал в спортшколе "Уралмаш".

За всю карьеру Сапов не только активно участвовал в организации спортивных соревнований, он внёс большой вклад в сохранение баскетбольного наследия, сообщает "Царьград".

Уточнения

Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.

