Умерла легенда баскетбола: что случилось с почётным спортивным судьёй России

Подвижник уральского спорта, легенда местного баскетбола Владимир Сапов умер. С ним попрощались 28 марта в Храме Рождества Христова.
Он был заслуженным работником физической культуры и почётным спортивным российским судьей.
Владимир Петрович 1949 года рождения прошёл большой спортивный путь, который начал в спортшколе "Уралмаш".
За всю карьеру Сапов не только активно участвовал в организации спортивных соревнований, он внёс большой вклад в сохранение баскетбольного наследия, сообщает "Царьград".
Баскетбо́л (англ. basket «корзина» + ball «мяч») — спортивная командная игра с мячом, в которой мяч забрасывают руками в кольцо соперника.
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