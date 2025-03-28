Самый востребованный футболист женился

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Самый востребованный футболист, капитан сборной Венгрии Доминик Сабослаи объявил на своей странице в Instagram, что женился на своей возлюбленной Борке Бузик.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальные кольца

Согласно сообщению в Instagram, во вторник, 25 марта, в Будапеште он поклялся в вечной верности своей возлюбленной Борке Бузик, с которой они встречаются полтора года.

"Для всех нас большая радость, что Доминик нашел свою спутницу жизни. Я желаю им прожить свою жизнь счастливо, потому что они действительно этого заслуживают", — сказал Матьяш Эстерхази, менеджер полузащитника, в интервью Blikk.

24-летний футболист национальной сборной в октябре прошлого года объявил, что сделал предложение своей девушке, с которой они знакомы с детства. Они тщательно скрывали свои отношения от общественности, редко публиковали фотографии.

Кстати, Борка Бузик выросла в Секешфехерваре. Весной 2022 года она окончила Будапештский университет имени Корвина по специальности "Экономика и менеджмент", после чего устроилась на работу специалистом по связям с общественностью.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

