Обычно мы ассоциируем вечерний распорядок с детьми, но на самом деле ритуалы перед сном полезны всем. Повторяющиеся действия помогают организму настроиться на отдых, стабилизируют циркадные ритмы и улучшают качество сна.
Если тревога или стресс наваливаются, едва вы легли — вы не одиноки. Почти половина взрослых американцев признаются: стресс не даёт им заснуть как минимум раз в месяц.
Но есть один простой способ, который может изменить всё - чтение. Исследование Университета Сассекса показало: всего шесть минут с книгой уменьшают стресс на 68%, обгоняя даже музыку, прогулки и чашку чая. И это не единственное исследование: в 2021 году учёные также подтвердили, что чтение перед сном улучшает качество сна и снижает риск тревожных расстройств и депрессии.
Тёплая ванна. После неё температура тела естественно падает, а это помогает быстрее "выключиться".
Подготовка к завтрашнему дню. Соберите сумку, разложите одежду, составьте список дел — это помогает успокоить разум.
Уборка в спальне. Беспорядок — это визуальный список дел. А он точно не нужен вам перед сном. Чистота и спокойные цвета в комнате создают атмосферу отдыха.
Попробуйте заменить вечерний скроллинг телефона на книгу. Это не только улучшит ваш сон, но и сделает вас чуть-чуть счастливее.
Вредные привычки - социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.