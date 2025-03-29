Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавые царапины и порванная куртка: Добронравов рассказал о цене съёмок с медведем
Когда хочется сладкого, а нельзя — этот апельсиновый торт спасёт
DOT-3 или DOT-4? Один выбор — и тормоза работают совсем по-другому
Не знал, что умывание может быть опасным! Три секретных угрозы для кожи, скрытые в температуре воды
Редкий вид глистов: египетский отдых обернулся кошмаром для пятилетнего ребёнка
Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Важно не перепутать: как правильно выбрать сплит-систему для квартиры
В руинах форта нашли древний меч — и это меняет наши представления об эпохе

Один вечер — и утро бодрое: как маленькая привычка творит чудо

1:38
Спорт

Обычно мы ассоциируем вечерний распорядок с детьми, но на самом деле ритуалы перед сном полезны всем. Повторяющиеся действия помогают организму настроиться на отдых, стабилизируют циркадные ритмы и улучшают качество сна.

Бессонница
Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

Если тревога или стресс наваливаются, едва вы легли — вы не одиноки. Почти половина взрослых американцев признаются: стресс не даёт им заснуть как минимум раз в месяц.

Но есть один простой способ, который может изменить всё - чтение. Исследование Университета Сассекса показало: всего шесть минут с книгой уменьшают стресс на 68%, обгоняя даже музыку, прогулки и чашку чая. И это не единственное исследование: в 2021 году учёные также подтвердили, что чтение перед сном улучшает качество сна и снижает риск тревожных расстройств и депрессии.

Что ещё поможет заснуть быстрее?

  • Тёплая ванна. После неё температура тела естественно падает, а это помогает быстрее "выключиться".

  • Подготовка к завтрашнему дню. Соберите сумку, разложите одежду, составьте список дел — это помогает успокоить разум.

  • Уборка в спальне. Беспорядок — это визуальный список дел. А он точно не нужен вам перед сном. Чистота и спокойные цвета в комнате создают атмосферу отдыха.

Попробуйте заменить вечерний скроллинг телефона на книгу. Это не только улучшит ваш сон, но и сделает вас чуть-чуть счастливее.

Уточнения

Вредные привычки - социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Последние материалы
Не знал, что умывание может быть опасным! Три секретных угрозы для кожи, скрытые в температуре воды
Редкий вид глистов: египетский отдых обернулся кошмаром для пятилетнего ребёнка
Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете
Один вечер — и утро бодрое: как маленькая привычка творит чудо
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Важно не перепутать: как правильно выбрать сплит-систему для квартиры
В руинах форта нашли древний меч — и это меняет наши представления об эпохе
Грязь в баке приходит с бензовозом — как не стать жертвой случайности
Сидевшим несколько месяцев без денег сотрудникам бюджетных организаций ДНР пообещали выплаты со дня на день
Смоки 2.0: новый макияж глаз, который работает и в офисе, и на вечеринке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.