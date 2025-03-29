Один вечер — и утро бодрое: как маленькая привычка творит чудо

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Обычно мы ассоциируем вечерний распорядок с детьми, но на самом деле ритуалы перед сном полезны всем. Повторяющиеся действия помогают организму настроиться на отдых, стабилизируют циркадные ритмы и улучшают качество сна.

Фото: Pexels by cottonbro studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

Если тревога или стресс наваливаются, едва вы легли — вы не одиноки. Почти половина взрослых американцев признаются: стресс не даёт им заснуть как минимум раз в месяц.

Но есть один простой способ, который может изменить всё - чтение. Исследование Университета Сассекса показало: всего шесть минут с книгой уменьшают стресс на 68%, обгоняя даже музыку, прогулки и чашку чая. И это не единственное исследование: в 2021 году учёные также подтвердили, что чтение перед сном улучшает качество сна и снижает риск тревожных расстройств и депрессии.

Что ещё поможет заснуть быстрее?

Тёплая ванна. После неё температура тела естественно падает, а это помогает быстрее "выключиться".

Подготовка к завтрашнему дню. Соберите сумку, разложите одежду, составьте список дел — это помогает успокоить разум.

Уборка в спальне. Беспорядок — это визуальный список дел. А он точно не нужен вам перед сном. Чистота и спокойные цвета в комнате создают атмосферу отдыха.

Попробуйте заменить вечерний скроллинг телефона на книгу. Это не только улучшит ваш сон, но и сделает вас чуть-чуть счастливее.

Уточнения

Вредные привычки - социально-психологический конструкт/концепт, охватывающий целый ряд различных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред.

