После спорта чувствуешь себя хуже, чем до: сигнал, который нельзя игнорировать

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ты выкладываешься на тренировке, а потом чувствуешь себя так, будто тебя переехал автобус? Нет, это не "нормально" и не "признак того, что ты хорошо поработал". Это тревожный сигнал: твоё тело просто не получает то, что ему жизненно нужно.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тренажёр

Топливо на нуле: чего не хватает

Самая частая ошибка — недооценка углеводов. Многие избегают их из страха набрать вес, но на деле именно они — твой главный источник энергии во время физической нагрузки. Без них — привет, вялость, туман в голове и отказ мышц.

Следом идут белки. Они не только строят мышцы, но и отвечают за восстановление. Их нехватка приводит к тому, что даже после лёгкой тренировки ты чувствуешь себя разбитым.

Ну и жиры - те самые "правильные", из орехов, авокадо и рыбы. Они дают энергию, особенно при длительных нагрузках. Исключая их, ты словно вытаскиваешь из машины аккумулятор.

А ещё…

Неожиданно, но истощение может быть связано и с нехваткой микроэлементов:

Железо - без него клетки просто не получают кислород.

Магний - участвует в выработке энергии и расслаблении мышц.

Калий - нужен, чтобы мышцы не сводило судорогой.

И что с этим делать

Никаких чудо-таблеток. Решение — сбалансированное питание до и после тренировки. Да, придётся есть. Да, даже углеводы. И нет, ты от этого не потолстеешь — наоборот, будешь тренироваться эффективнее, а значит, результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.



Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

