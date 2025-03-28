Энергия часто утекает до спортзала: виновник прячется на тарелке

Когда тело будто налито свинцом, и каждая тренировка превращается в борьбу с самим собой — пора пересмотреть питание. Настоящая энергия берётся не из воздуха и не из мотивации, а из еды.
Если вы из тех, кто идёт на утреннюю пробежку на голодный желудок — вы не одиноки. Но эксперты предупреждают: тренироваться без топлива — всё равно что ехать на машине с пустым баком.
Идеальный перекус перед нагрузкой — лёгкий, быстрый и богатый углеводами. Это может быть:
банан
пара крекеров
пакетик яблочного пюре
тост с джемом
половинка батончика
спортивный напиток с сахаром
Главное — избегать большого количества клетчатки, чтобы избежать дискомфорта во время тренировки. Если есть немного больше времени, подойдёт сэндвич или рогалик с арахисовой пастой — особенно если впереди долгая сессия.
После тренировки организму срочно нужно восполнить запасы энергии и помочь мышцам восстановиться. Пропуск приёма пищи — значит отложить восстановление и, возможно, не получить пользы от самой тренировки.
Оптимальная формула: 60% углеводов, 20% белка, 20% жиров. Отличные варианты:
рис с курицей и овощами
овсянка с фруктами, протеином и арахисовой пастой
шоколадное молоко
йогурт с мюсли
протеиновый коктейль с бутербродом
Важно поесть в течение двух часов после нагрузки — в это время мышцы активнее всего усваивают питательные вещества.
Каждому своё: тем, кто готовится к марафонам, нужно больше углеводов, а кто делает лёгкие тренировки — может обойтись и без перекуса. Главное — не следовать чужим схемам слепо, а ориентироваться на собственное самочувствие.
Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.