Энергия часто утекает до спортзала: виновник прячется на тарелке

Когда тело будто налито свинцом, и каждая тренировка превращается в борьбу с самим собой — пора пересмотреть питание. Настоящая энергия берётся не из воздуха и не из мотивации, а из еды.

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Что есть до тренировки

Если вы из тех, кто идёт на утреннюю пробежку на голодный желудок — вы не одиноки. Но эксперты предупреждают: тренироваться без топлива — всё равно что ехать на машине с пустым баком.

Идеальный перекус перед нагрузкой — лёгкий, быстрый и богатый углеводами. Это может быть:

банан

пара крекеров

пакетик яблочного пюре

тост с джемом

половинка батончика

спортивный напиток с сахаром

Главное — избегать большого количества клетчатки, чтобы избежать дискомфорта во время тренировки. Если есть немного больше времени, подойдёт сэндвич или рогалик с арахисовой пастой — особенно если впереди долгая сессия.

Что есть после тренировки

После тренировки организму срочно нужно восполнить запасы энергии и помочь мышцам восстановиться. Пропуск приёма пищи — значит отложить восстановление и, возможно, не получить пользы от самой тренировки.

Оптимальная формула: 60% углеводов, 20% белка, 20% жиров. Отличные варианты:

рис с курицей и овощами

овсянка с фруктами, протеином и арахисовой пастой

шоколадное молоко

йогурт с мюсли

протеиновый коктейль с бутербродом

Важно поесть в течение двух часов после нагрузки — в это время мышцы активнее всего усваивают питательные вещества.

Прислушивайтесь к себе

Каждому своё: тем, кто готовится к марафонам, нужно больше углеводов, а кто делает лёгкие тренировки — может обойтись и без перекуса. Главное — не следовать чужим схемам слепо, а ориентироваться на собственное самочувствие.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

