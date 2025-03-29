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Домашние дела, от которых уходит вес: вот как это работает

2:09
Спорт

Успевать всё - это про современных женщин. Работа, дети, быт, списки бесконечных дел… Где уж тут выкроить часок на спортзал? К счастью, быть активной можно и без тренировок — именно на этом основан принцип NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), то есть "выработка тепла организмом вне тренировок". Проще говоря — худеем, занимаясь домашними делами!

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Домашние дела, которые сжигают калории

Физическая активность — это не только бег и приседания. Уборка, готовка, поход в магазин — всё это тоже тратит энергию. Главное — подходить к делу с энтузиазмом.

  • Пылесосим — минус 100 калорий, протираем пыль — ещё 50.

  • Генеральная уборка (окна, люстры, укромные уголки) — до 300 калорий за час. Почти как велотренажёр!

  • Поход в гипермаркет - 200 калорий за блуждание между полками. Главное — не скупать всё подряд.

  • Готовка - 70 калорий в час. Только будьте осторожны с "пробами", иначе калорий добавится, а не уйдёт.

Как повысить эффект от бытовой активности

Если вы хотите, чтобы домашние дела приносили ещё больше пользы, вот несколько хитростей:

  • Браслеты-утяжелители - надеваем на руки или ноги. Это увеличивает расход энергии на 10-15%. Но важно: не используйте их, если есть проблемы с суставами или спиной.

  • Всегда держите пресс в тонусе - втягивайте живот, пока моете посуду, готовите или заправляете кровать. Это укрепляет мышцы живота и помогает формировать талию.

  • Добавьте танцы в процесс - включите любимую музыку и двигайтесь в ритме. Уборка под итальянскую попсу или диско превращается в настоящую кардиотренировку.

Хотя такие активности и не заменят полноценную тренировку, они помогают оставаться в форме, особенно если делать их регулярно и с настроением. А хорошее настроение — это уже половина успеха.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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