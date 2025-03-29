Домашние дела, от которых уходит вес: вот как это работает

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Успевать всё - это про современных женщин. Работа, дети, быт, списки бесконечных дел… Где уж тут выкроить часок на спортзал? К счастью, быть активной можно и без тренировок — именно на этом основан принцип NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis), то есть "выработка тепла организмом вне тренировок". Проще говоря — худеем, занимаясь домашними делами!

Фото: https://www.freepik.com Химчистка мебели

Домашние дела, которые сжигают калории

Физическая активность — это не только бег и приседания. Уборка, готовка, поход в магазин — всё это тоже тратит энергию. Главное — подходить к делу с энтузиазмом.

Пылесосим — минус 100 калорий , протираем пыль — ещё 50.

Генеральная уборка (окна, люстры, укромные уголки) — до 300 калорий за час. Почти как велотренажёр!

Поход в гипермаркет - 200 калорий за блуждание между полками. Главное — не скупать всё подряд.

Готовка - 70 калорий в час. Только будьте осторожны с "пробами", иначе калорий добавится, а не уйдёт.

Как повысить эффект от бытовой активности

Если вы хотите, чтобы домашние дела приносили ещё больше пользы, вот несколько хитростей:

Браслеты-утяжелители - надеваем на руки или ноги. Это увеличивает расход энергии на 10-15%. Но важно: не используйте их, если есть проблемы с суставами или спиной.

Всегда держите пресс в тонусе - втягивайте живот, пока моете посуду, готовите или заправляете кровать. Это укрепляет мышцы живота и помогает формировать талию.

Добавьте танцы в процесс - включите любимую музыку и двигайтесь в ритме. Уборка под итальянскую попсу или диско превращается в настоящую кардиотренировку.

Хотя такие активности и не заменят полноценную тренировку, они помогают оставаться в форме, особенно если делать их регулярно и с настроением. А хорошее настроение — это уже половина успеха.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

