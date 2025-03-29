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Привычка, которая сводит на нет все усилия в спортзале

2:20
Спорт

Вы проснулись рано, устроили себе мощную тренировку перед работой, успели на летучку и чувствуете себя героем? Стоп! Даже самая идеальная тренировка не принесёт пользы, если вы потом всё испортите. Ошибки после занятий спортом могут свести на нет ваши усилия. Вот пять привычек, с которыми стоит распрощаться.

Инструктор в тренажерном зале
Фото: flickr.com by Brisbane City Council, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Инструктор в тренажерном зале

1. Пьёте слишком мало воды

После тренировки тело теряет жидкость, и если её не восполнить, организм будет работать "всухую" — замедлится восстановление, пострадает выносливость. В течение четырёх часов после нагрузки старайтесь пить по 200-300 мл воды каждый час. Только не пейте литрами залпом — это перегружает сердце.

2. Засиживаетесь после спорта

Пробежали 10 км утром, а потом весь день не встаёте из-за стола? Это плохо. Долгое сидение после активной тренировки перегружает мышцы и сосуды. Сделайте перерывы: потянитесь, пройдитесь, поднимитесь по лестнице. Даже пара минут активности улучшит циркуляцию крови и восстановление.

3. Пренебрегаете сном

Ваши мышцы восстанавливаются во сне, а не в спортзале. Если вы тренируетесь, а спите по 5-6 часов, прогресс будет минимальным. Оптимально — от 7 до 9 часов в сутки. Именно в это время организм "чинит" микроповреждения, восстанавливает ткани и укрепляет иммунитет.

4. Едите жирное после тренировки

Выдержали тренировку, а потом — авокадо, орешки или стейк на кокосовом масле? Даже полезные жиры тормозят усвоение питательных веществ. А мышцам после нагрузки нужны белки и углеводы — быстро, чтобы запустить восстановление. Лучше съешьте омлет с овощами или гречку с курицей.

5. Пропускаете растяжку

Растяжка — это не прихоть, а обязательное завершение любой тренировки. Без неё мышцы быстрее теряют эластичность, а риск травм растёт. Достаточно 5-7 минут, чтобы тело не сжалось в комок. Это поможет сохранить гибкость и предотвратить боль на следующий день.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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