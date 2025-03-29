Бег или ходьба: какой способ сжигает больше калорий

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Хочется начать заниматься спортом, но фитнес-клубы кажутся слишком дорогими, неудобными или просто не по душе? Отличная новость: привести тело в форму можно без абонемента. Всё, что нужно — это пара удобных кроссовок и немного свободного времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бег

Начните с самого простого — с ходьбы

Регулярные прогулки — не просто приятное времяпрепровождение, а вполне себе тренировка. Если каждый день уделять хотя бы час бодрой ходьбе, уже через пару недель почувствуете, как укрепились ноги, подтянулись мышцы, улучшилось общее самочувствие. Особенно радует, что для этого не нужны вложения — только удобная обувь и желание.

Ходьба:

разгоняет кровь,

тонизирует мышцы,

снижает уровень стресса,

не перегружает суставы.

Какая бывает ходьба:

Медленная (до 4 км/ч, 70 шагов в минуту) — для пожилых и людей с лишним весом.

Оздоровительная (до 7 км/ч, 120 шагов в минуту) — отлична для поддержания формы.

Спортивная (до 16 км/ч, 200 шагов в минуту) — альтернатива бегу.

Скандинавская ходьба: сжигает калории лучше бега

Этот вариант — настоящая находка. С трекинговыми палками работают не только ноги, но и плечи, руки, пресс. За счёт этого сжигается почти вдвое больше калорий, чем при джоггинге, и даже больше, чем при обычном беге!

Она:

улучшает работу сердца и легких,

безопасна для суставов,

помогает сохранить равновесие,

подходит людям любого возраста.

Как ходить правильно:

Палка уходит назад под углом 60°,

Рука прямая, ладонь разжимается в движении,

Спина ровная, лопатки расправлены.

Джоггинг — бег трусцой на легке

Это не изнурительный марафон, а мягкая нагрузка на границе ходьбы и бега — со скоростью 7-8 км/ч. Во время джоггинга можно разговаривать, дышать спокойно и даже получать удовольствие.

Он:

улучшает метаболизм,

восстанавливает организм,

укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Правила:

Наклон корпуса вперёд от таза,

Отталкиваться и приземляться на переднюю часть стопы,

Руки согнуты, движутся свободно.

Бег: для тех, кто готов к большему

Бег — мощный стимулятор: он укрепляет иммунитет, развивает дыхание, разгоняет метаболизм и буквально дарит гормоны счастья. Но если есть проблемы с суставами, позвоночником или сердцем, бег лучше заменить на более мягкую нагрузку.

Как бегать с умом:

Дышите по схеме: вдох — два шага, выдох — два шага,

Поддерживайте корпус с помощью мышц пресса,

Колени слегка согнуты — это амортизация.

Кстати, бег на улице эффективнее — на 10% больше калорий, чем на дорожке!

Что взять с собой

Обувь: легкие кроссовки без натирания.

Одежда: по сезону, из дышащих тканей.

Вода: выпейте за 2 часа до тренировки 500 мл и ещё стакан перед стартом.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



