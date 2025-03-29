Коллаген против морщин и болей в суставах: работает ли он

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Каждый третий крем или БАД сегодня обещает "вернуть коже упругость" и "замедлить старение" благодаря коллагену. Но действительно ли эти добавки работают?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовление пищи

Что такое коллаген и зачем он нужен

Коллаген — главный строительный белок в нашем теле. Он составляет:

до 75% кожи,

треть всего белка в организме,

основу костей, мышц, сухожилий, сосудов.

Организм вырабатывает коллаген сам — из аминокислот, поступающих с пищей. Для этого нужны:

Пролин (яйца, молочные продукты, грибы),

Глицин (куриная кожа, желатин),

Витамин C (цитрусовые, брокколи),

Цинк и медь (мясо, орехи, бобовые).

Всего существует 29 типов коллагена, но чаще всего в добавках встречаются типы I, II и III — они наиболее важны для кожи и суставов.

В чем может быть польза

Добавки с коллагеном особенно популярны в Азии и на Западе. Хотя доказательства их эффективности не всегда убедительны, есть несколько плюсов:

Для кожи : коллаген может слегка увлажнить и улучшить её эластичность, особенно у пожилых. Морщины не исчезнут, но кожа станет менее сухой.

Для суставов : коллаген может снизить боль и скованность при остеоартрите.

Для костей : у пожилых с остеопорозом добавки помогают немного замедлить потерю плотности костей.

Для мышц: с возрастом мы теряем до 3% мышечной массы в год. Коллаген может помочь сохранить тонус.

Как правильно принимать

Чтобы коллаген усваивался:

принимайте его натощак , за 30-60 минут до еды,

добавляйте в напиток с витамином C — например, в воду с лимоном,

пейте регулярно, не менее 2 месяцев.

Кстати, белковые добавки (например, сывороточный протеин) дают похожий эффект — ведь в организме и то, и другое расщепляется на те же аминокислоты.

Когда коллаген может быть вреден

Иногда он вызывает:

тошноту,

вздутие живота,

изжогу.

Если появились такие симптомы — лучше отказаться. А вот если побочных эффектов нет, можно спокойно продолжать.

Главное — выбирайте добавки от известных производителей. В дешевых вариантах могут быть нежелательные примеси.

А можно без добавок

Можно. Коллаген есть в костных бульонах и желатине. Но если вы едите мало белка или уже в возрасте — добавки могут быть полезны. А вот если питание полноценное, никакой срочной надобности в коллагене нет.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

