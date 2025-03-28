Трицепсы скажут спасибо: эти 3 упражнения избавят от желе на руках

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Эксперт Акулина Бахтурина назвала три лучших упражнения для тонких и подтянутых рук.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Женщина тренируется дома

Первое — балетные круги руками, которые укрепляют плечи, трицепсы и бицепсы без увеличения объёма.

Для этого нужно встать прямо, развести руки в стороны и вращать кистями кругами в плечевом суставе: 30 секунд вперед, затем назад, всего три подхода.

Второе упражнение — французские отжимания, которые прорабатывают трицепсы и избавляют от дряблости.

В упоре лёжа ладони находятся под плечами, локти направлены назад, руки прижаты к телу. Сгибая руки, важно удерживать локти под прямым углом. Допустимо выполнять с колен. Рекомендуется 12-15 повторений в три подхода.

Третье — плие с разведением рук из классической хореографии.

В широкой стойке (вторая балетная позиция) с разведёнными носками руки вытянуты вперед в овал. При приседании их нужно разводить в стороны, а затем возвращаться в исходное положение. Выполните 15 повторений в три подхода.

Эти упражнения помогут сделать руки стройными и подтянутыми, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

