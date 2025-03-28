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Не все умные часы одинаково полезны: шокирующие расхождения в показателях

1:32
Спорт

Умные часы и фитнес-браслеты нельзя считать абсолютно точными приборами. Они лучше всего измеряют частоту сердечных сокращений (средняя точность — 76,35%), при этом Apple Watch лидируют (86,31%), за ними идут Fitbit (73,56%) и Garmin (67,73%).

Часы
Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Точность подсчета шагов ниже — в среднем 68,75%. Garmin оказался самым точным (82,58%), далее идут Apple (81,07%) и Fitbit (77,29%). Однако некоторые модели, например Jawbone и Polar, ошибочно засчитывали движения рук как шаги.

Наименее точный показатель — расчет сожжённых калорий. Средняя точность составила всего 56,63%, так как этот параметр зависит от множества факторов. Лучшими снова стали Apple Watch (71,02%), а у Garmin точность оказалась особенно низкой — 48%.

Вывод: такие устройства удобны для оценки активности, но их показания — лишь ориентир. Для более точных данных можно использовать дополнительные датчики, например, нагрудные ремни, пишет MobilMania.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон — компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.

Се́рдце (лат. cor, греч. καρδία) — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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