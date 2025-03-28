Паралич ног не остановит: Емельяненко удивил заявлением о карьере после операции

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что, несмотря на серьёзную операцию на позвоночнике, намерен продолжить карьеру.
Сейчас он передвигается в инвалидной коляске, но ежедневно выполняет физические упражнения и постепенно восстанавливает контроль над ногами.
Врачи дают ему положительный прогноз, хотя и советуют не возвращаться в спорт.
В начале марта боец сообщил, что потерял способность ходить из-за грыжи, сдавливающей спинной мозг. Реабилитация после операции займет около 10 месяцев.
На счету 43-летнего Емельяненко 41 бой в ММА, 30 побед, 10 поражений и одна ничья.
Александр Влади́мирович Емелья́ненко — российский боец смешанных единоборств, выступающий также и в профессиональном боксе.
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