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Паралич ног не остановит: Емельяненко удивил заявлением о карьере после операции

0:44
Спорт

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что, несмотря на серьёзную операцию на позвоночнике, намерен продолжить карьеру.

Александр Емельяненко
Фото: Telegram by АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Александр Емельяненко

Сейчас он передвигается в инвалидной коляске, но ежедневно выполняет физические упражнения и постепенно восстанавливает контроль над ногами.

Врачи дают ему положительный прогноз, хотя и советуют не возвращаться в спорт.

В начале марта боец сообщил, что потерял способность ходить из-за грыжи, сдавливающей спинной мозг. Реабилитация после операции займет около 10 месяцев.

На счету 43-летнего Емельяненко 41 бой в ММА, 30 побед, 10 поражений и одна ничья.

Уточнения

Александр Влади́мирович Емелья́ненко — российский боец смешанных единоборств, выступающий также и в профессиональном боксе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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