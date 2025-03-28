Скандал на поле: чемпион Нунес разоблачает поведение бразильской сборной после поражения от Аргентины

Жерсон де Оливейра Нунес, трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, резко высказался о поражении своей команды от Аргентины со счётом 4:1. Он раскритиковал поведение бразильских футболистов и выразил мнение о том, кто должен стать новым тренером национальной команды.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Нунес отметил, что Рафинья, нападающий "Барселоны", вёл себя недостойно, демонстрируя агрессию на поле и за его пределами. Он также подчеркнул, что Рафинья не показал хорошей игры, не забив ни одного гола и не касаясь мяча.

Бывший полузащитник Филипе Луис, по мнению Нунеса, является подходящим кандидатом на пост тренера сборной Бразилии. Он считает, что Луис — страстный тренер, который сможет вдохновить команду на более высокие результаты.

Нунес также заявил, что около десяти игроков сборной Бразилии должны покинуть команду, чтобы она могла достичь успеха. Он выразил разочарование и недовольство текущей ситуацией в национальной сборной.

Уточнения

Жерсон Нунес де Оливейра (порт. Gérson de Oliveira Nunes; род. 11 января 1941, Нитерой, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, полузащитник, игрок национальной сборной, в составе которой выиграл чемпионат мира 1970.

