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Переход в Реал: Мбаппе отказался от 250 миллионов евро ради мечты

1:34
Спорт

Перейдя в "Реал", Килиан Мбаппе отказался от возможности заработать еще больше денег, оставаясь в Париже.

мбаппе
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мбаппе

В своем ежегодном исследовании зарплат в Лиге 1, журналисты L'Equipe сравнили доходы Мбаппе в ПСЖ и "Реале". В испанском клубе его годовая зарплата составляет 32 миллиона евро, что делает его самым высокооплачиваемым игроком не только в команде, но и в Европе. Хотя это внушительная сумма, она значительно меньше, чем он мог бы заработать, если бы остался в Париже и воспользовался опционом на продление контракта.

В прошлом сезоне в ПСЖ Мбаппе получил бы в общей сложности 250 миллионов евро за год, из которых 70 миллионов составляли бы зарплата, а остальное — бонусы и права на имидж. Это на 20% больше, чем 180 миллионов евро, которые он заработал в ПСЖ в предыдущем сезоне, включая 30 миллионов евро зарплаты.

Именно поэтому "Реал" пошел навстречу Мбаппе в вопросе прав на имидж, предоставив ему 80% от них. Это беспрецедентный шаг для испанского клуба, который обычно делится не более чем 50% таких прав со своими звездами. Этот ход стал частью новой истории Килиана Мбаппе, который давно понимал, как работает этот механизм, и теперь имеет все основания быть довольным своим переходом в клуб мечты, где он наконец-то смог добиться успеха после непростого начала.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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