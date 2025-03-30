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Трюк, чтобы за 20 секунд перехитрить ложный голод. Он действительно помогает худеть

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Спорт

Тренер по снижению веса Кэти Лэндис рассказала, как можно быстро побороть ложный голод и не набрать лишний вес. Лайфхак занимает всего 20 секунд.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Перед тем как перекусить нужно попробовать встряхнуться всем телом, подобно собаке. По словам тренера, это способ саморегуляции. Вибрация помогает активизировать работу префронтальной коры головного мозга, отвечающей за эмоциональную регуляцию.

Лэндис уверена, что регулярное использование этого упражнения может уменьшить тягу к еде.

Такой трюк основан на идеях эксперта Питера Левина, автора книги "Пробуждение тигра: исцеление травмы". Он утверждает, что многие животные, включая собак, инстинктивно избавляются от напряжения через движения тела, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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