Скинула 45 килограмм! Рэперша удивила публику результатом похудения

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Рэперша Lizzo долгие годы была сторонницей бодипозитива, но в итоге пришла к тому, что лишний вес сильно усложняет её жизнь и ухудшает самочувствие. Она смогла скинуть 45 килограмм.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Теперь Lizzo всё чаще делится с поклонниками достижениями в похудении. Она опубликовала фото, на котором продемонстрировала свою новую фигуру, пишет "Чемпионат".

Фанаты реперши пишут, что теперь с трудом узнают в этой постройневшей девушке свою любимицу. Они похвалили её за упорство и поблагодарили за заряд мотивации: "Молодец! Очень достойный результат", "Я восхищена", "Это и есть пример здорового бодипозитива и заботы о себе".

Уточнения

Мели́сса Ви́виан Дже́фферсон (англ. Melissa Viviane Jefferson; род. 27 апреля 1988, Детройт, Мичиган), известная как Ли́ззо (англ. Lizzo), — американская певица, рэперша и актриса.

