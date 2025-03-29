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Время спорта на улице: вот как грамотно начать беговой сезон

1:23
Спорт

Если вы вышли из зимней спячки и решили начать заниматься спортом для подготовки к лету, вам пригодятся эти советы. Тренер рассказал, как избежать типичных ошибок и грамотно войти в беговой сезон.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Во-первых, не стоит заниматься в прежнем режиме. Любые тренировки прежде всего должны быть в удовольствие, а процесс возвращения — комфортным.

Во-вторых, в начале бегового сезона главным ориентиром должно стать самочувствие. Оно и определяет, насколько правильно вы входите в тренировочный процесс.

Новичкам стоит начинать с чередования бега и ходьбы — например, три минуты бега и минута шага. Когда организм адаптируется, можно переходить к полноценным пробежкам по 30-40 минут, следя за пульсом (не более 140-150 ударов в минуту), пишет "СЭ".

Опытным спортсменам обычно достаточно двух недель регулярных тренировок, чтобы войти в привычный режим.

Также важна правильно подобранная экипировка. Выбирайте вещи по погоде и с учетом темпа вашего бега. Одеваться нужно так, будто на улице на 10-12 градусов теплее.

За 1-2 часа до пробежки рекомендуется легкий перекус с углеводами и белком. После тренировки — полноценный прием пищи.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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