Видео фитнес-блогера стало вирусным благодаря его утренней рутине: вот что он делает

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На прошлой неделе цифровой блогер Эштон Холл привлек внимание в социальных сетях, поделившись своим утренним распорядком. Хотя контент, созданный мальчиком, призван вдохновить тех, кто хочет иметь такое же телосложение, как у него, эффект оказался противоположным.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приготовление пищи

Последнее видео собрало более 1 миллиона лайков и почти 30 миллионов просмотров. Однако то, что вызвало резонанс в социальных сетях, уже было просмотрено 158 миллионов раз.

"Грех живет в поздние часы ночи. Если вы имеете дело со слабым умом, плохими решениями или отсутствием продуктивности, ложитесь спать пораньше. С 4:00 утра до 8:00 утра никто не обращает внимания и не отвлекает вас от продуктивности. Они спят, с 8:00 утра до 12:00 дня все наоборот", — написал он, приглашая последователей делать то же самое в течение месяца.

На снимках все выглядит идеально синхронизированным. От чистки зубов, погружения лица в ледяную лимонную воду и протирания его банановой кожурой до просмотра фильмов на телефоне или заплыва в бассейне.

На самом деле, по его словам, это заняло пять минут. Этот и другие отрывки из утреннего распорядка Холла стали вирусными, но не в хорошем смысле. Интернет-пользователи начали высмеивать дисциплину блогера, создавая мемы и пародии.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



