Громкая сенсация в теннисе: 140-я ракетка мира победила Швёнтек в четвертьфинале WTA 1000

Филиппинка Александра Эала выбила польскую теннисистку Игу Швентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами.
Эала находится на 140-й строчке в мировом рейтинге. В основную сетку турнира она попала благодаря специальному допуску от организаторов. Филиппинка дошла до четвертьфинала, где обыграла Швентек в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.
Эала победила уже трех победительниц турниров Большого шлема на "тысячнике" в Майами.
Ранее она выбила латвийку Елену Остапенко и американку Мэдисон Киз, Также филиппинка обыграла американку Кэти Волынец, а испанка Паула Бадоса снялась с матча против нее.
И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка.
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