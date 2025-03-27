Громкая сенсация в теннисе: 140-я ракетка мира победила Швёнтек в четвертьфинале WTA 1000

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Филиппинка Александра Эала выбила польскую теннисистку Игу Швентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами.

Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Игра в теннис

Эала находится на 140-й строчке в мировом рейтинге. В основную сетку турнира она попала благодаря специальному допуску от организаторов. Филиппинка дошла до четвертьфинала, где обыграла Швентек в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

Эала победила уже трех победительниц турниров Большого шлема на "тысячнике" в Майами.

Ранее она выбила латвийку Елену Остапенко и американку Мэдисон Киз, Также филиппинка обыграла американку Кэти Волынец, а испанка Паула Бадоса снялась с матча против нее.

Уточнения

И́га Свёнтек (или Швёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка.

