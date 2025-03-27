Бег на улице vs беговая дорожка: какой выбор безопаснее для ваших суставов?

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

После долгой зимы беговую дорожку часто заменяют бегом на улице. Она может начать казаться скучной в сравнении с пробежками на свежем воздухе. Но стоит ли менять ее на асфальтовые или гравийные дорожки?

Фото: freepik.com is licensed under Public domain бег

Ойвинд Сандбакк, спортивный директор Норвежской школы элитного спорта (NTG) и профессор Школы спортивных наук Арктического университета Норвегии, считает, что различия не такие уж большие.

"На беговой дорожке вы выполняете точно такую же работу, как и при беге на улице. Разница в том, что поверхность на улице более неоднородна, и на беговой дорожке вы не испытываете сопротивления воздуха", — говорит он.

Однако беговая дорожка обеспечивает большую гибкость для настройки тренировок и контроля наклона. Это может быть особенно полезно для ног, поскольку позволяет лучше контролировать нагрузку, объясняет он.

"Чем тверже поверхность, по которой вы бежите, и чем быстрее вы бежите, тем больше механическая нагрузка на ваши мышцы, сухожилия и суставы", — говорит Сандбакк.

Он считает, что риск получения травмы может поэтому увеличиться при беге на открытом воздухе, особенно при частом беге по асфальту.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

