Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать зеркало, чтобы оно стало звездой вашего дома
ТОП-5 любимых зимних блюд бабушек СССР
Почему яблоня не плодоносит: основные причины
Как убрать жир и запах из микроволновки: способ, который реально работает
Ваша кошка приносит мячик: вот что это говорит о ней
Смену в регионы: путь Песлера на пост губернатора Свердловской области
Уникальный маршрут по Франции: средневековое волшебство Камарга
Сбивают цены и действуют! Европейские судовладельцы возвращаются к перевозке российской нефти
Легенды скорости по цене обычных седанов — 5 спорткаров, которые заставят ваше сердце биться чаще

Бег на улице vs беговая дорожка: какой выбор безопаснее для ваших суставов?

1:16
Спорт

После долгой зимы беговую дорожку часто заменяют бегом на улице. Она может начать казаться скучной в сравнении с пробежками на свежем воздухе. Но стоит ли менять ее на асфальтовые или гравийные дорожки?

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Ойвинд Сандбакк, спортивный директор Норвежской школы элитного спорта (NTG) и профессор Школы спортивных наук Арктического университета Норвегии, считает, что различия не такие уж большие.

"На беговой дорожке вы выполняете точно такую же работу, как и при беге на улице. Разница в том, что поверхность на улице более неоднородна, и на беговой дорожке вы не испытываете сопротивления воздуха", — говорит он.

Однако беговая дорожка обеспечивает большую гибкость для настройки тренировок и контроля наклона. Это может быть особенно полезно для ног, поскольку позволяет лучше контролировать нагрузку, объясняет он.

"Чем тверже поверхность, по которой вы бежите, и чем быстрее вы бежите, тем больше механическая нагрузка на ваши мышцы, сухожилия и суставы", — говорит Сандбакк.

Он считает, что риск получения травмы может поэтому увеличиться при беге на открытом воздухе, особенно при частом беге по асфальту.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Обсудить
Сейчас читают
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Шоу-бизнес
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Последние материалы
Забудьте о просмотре видео в туалете: вот почему туда лучше не брать телефон
Токсичные вибрации: что стоит за чувством опустошенности, и как защититься от эмоционального заражения
Напиток, после которого не трясёт: что теперь пьют вместо кофе
Уникальная терапевтическая вакцина: как она может победить рак лёгких и меланому?
Секретный курорт во Вьетнаме: здесь построили свою маленькую Венецию
Народ не бесит: Поплавская раскрыла цинизм Божены Рынской о возвращении в Россию
Со вчерашним пюре можно сделать кое-что гораздо вкуснее: готовим котлеты из картошки и грибов
Ремонт в санузле, о котором вы пожалеете: как не превратить ванную в квест
Стрелки, как у голливудской звезды: вы будете поражены, насколько это легко
Футболист Марочкин завершает карьеру в казахстанской сборной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.