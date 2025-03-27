Футболист Марочкин завершает карьеру в казахстанской сборной

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Объявление футболиста из сборной Казахстана Александра Марочкина о завершении карьеры опубликовали в соцсетях национальной команды.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

"Я принял решение завершить свои выступления в сборной. Пришло время молодым ребятам играть — Касым, Жумаханов и другие ребята подросли. Поэтому я считаю, что нужно дать им шанс", — заявил Марочкин.

Он добавил, что для него было большой честью надеть футболку сборной и защитить честь страны.

"Я очень благодарен всем болельщикам — и за поддержку, и за критику. Потому что каждая реакция мотивировала нас", — заключил футболист.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

