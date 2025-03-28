Джеффинг: секретный метод, который поможет полюбить бег заново

3:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы хотите улучшить свою выносливость и научиться управлять темпом, "Джеффинг" — метод чередования бега и ходьбы — это то, что вам нужно. Этот подход был разработан олимпийцем Джеффом Гэллоуэем, который изначально использовал его для того, чтобы сделать бег доступным и безопасным для всех, независимо от уровня подготовки. Метод "бег-ходьба-бег" помогает избежать усталости, снизить риск травм и эффективно повысить физическую форму.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Что такое Джеффинг и почему оно работает

Метод Джеффинга сочетает короткие интервалы бега с периодами ходьбы. Это помогает не только избежать перегрузки, но и ускоряет восстановление между интенсивными усилиями, что особенно важно на длинных дистанциях. Джефф Гэллоуэй, создатель метода, разработал его с целью помочь бегунам избежать перенапряжения, что делает его подход идеальным для новичков и опытных спортсменов. С помощью Джеффинга вы можете тренироваться без болей и усталости, улучшая свои результаты в марафонах и других забегах.

Преимущества Джеффинга

Профилактика травм : чередование бега и ходьбы снижает нагрузку на суставы и мышцы, предотвращая травмы, такие как боли в коленях или расколотые голени.

: чередование бега и ходьбы снижает нагрузку на суставы и мышцы, предотвращая травмы, такие как боли в коленях или расколотые голени. Улучшение выносливости и производительности : использование периодов ходьбы помогает быстрее восстанавливаться, что позволяет сохранить силы до конца тренировки и достичь лучших результатов.

: использование периодов ходьбы помогает быстрее восстанавливаться, что позволяет сохранить силы до конца тренировки и достичь лучших результатов. Лучший темп и контроль усилий : интервальные тренировки помогают поддерживать постоянный темп и избегать усталости, что позволяет вам пробежать большую дистанцию, не теряя производительности.

: интервальные тренировки помогают поддерживать постоянный темп и избегать усталости, что позволяет вам пробежать большую дистанцию, не теряя производительности. Психологические преимущества: джеффинг помогает избежать страха перед длинными дистанциями, так как забег становится менее пугающим, когда его можно разделить на более мелкие интервалы.

Как начать практиковать Джеффинг

Для новичков и тех, кто только начинает тренировки, Гэллоуэй предлагает следующую программу:

Разминка : 5 минут ходьбы

: 5 минут ходьбы Тренировка : бег трусцой 10 секунд / ходьба 30 секунд в течение 5 минут

: бег трусцой 10 секунд / ходьба 30 секунд в течение 5 минут Заминка: 5 минут ходьбы

По мере прогресса увеличивайте время бега и уменьшайте интервалы ходьбы. Важно помнить, что Джеффинг адаптируется под ваши цели, и вы всегда можете корректировать интервалы в зависимости от состояния.

Для кого подходит Джеффинг

Этот метод идеально подходит для всех, кто хочет улучшить свою физическую форму и увеличить выносливость без излишних нагрузок. Он особенно популярен среди тех, кто бегает на длинные дистанции или восстанавливается после травм. Кроме того, Джеффинг можно адаптировать для других видов тренировок, таких как велоспорт или тренировки на StairMaster, что делает его универсальным подходом.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

