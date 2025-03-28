Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект захватывает онлайн-шопинг: рост трафика на 1200%
Хотите клубнику, как на рынке? Сажайте эти сорта — не разочаруют
Летучие мыши отдыхают вниз головой не просто так — вот почему
Не трогайте моё эго: что происходит, когда нарцисса лишают признания — ответ науки
Не допускайте этих ошибок с сухим шампунем, если хотите сохранить здоровье волос
Пресняков наглядно показал преемственность поколений в своей семье
Продолжаем помогать: российские спасатели отправились в Мьянму
Ядерный путь: Иран сделал важное обновление по программе
Безлюдная пустыня: что противник делает с Курской областью

Джеффинг: секретный метод, который поможет полюбить бег заново

3:00
Спорт

Если вы хотите улучшить свою выносливость и научиться управлять темпом, "Джеффинг" — метод чередования бега и ходьбы — это то, что вам нужно. Этот подход был разработан олимпийцем Джеффом Гэллоуэем, который изначально использовал его для того, чтобы сделать бег доступным и безопасным для всех, независимо от уровня подготовки. Метод "бег-ходьба-бег" помогает избежать усталости, снизить риск травм и эффективно повысить физическую форму.

Пробежка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Пробежка

Что такое Джеффинг и почему оно работает

Метод Джеффинга сочетает короткие интервалы бега с периодами ходьбы. Это помогает не только избежать перегрузки, но и ускоряет восстановление между интенсивными усилиями, что особенно важно на длинных дистанциях. Джефф Гэллоуэй, создатель метода, разработал его с целью помочь бегунам избежать перенапряжения, что делает его подход идеальным для новичков и опытных спортсменов. С помощью Джеффинга вы можете тренироваться без болей и усталости, улучшая свои результаты в марафонах и других забегах.

Преимущества Джеффинга

  • Профилактика травм: чередование бега и ходьбы снижает нагрузку на суставы и мышцы, предотвращая травмы, такие как боли в коленях или расколотые голени.
  • Улучшение выносливости и производительности: использование периодов ходьбы помогает быстрее восстанавливаться, что позволяет сохранить силы до конца тренировки и достичь лучших результатов.
  • Лучший темп и контроль усилий: интервальные тренировки помогают поддерживать постоянный темп и избегать усталости, что позволяет вам пробежать большую дистанцию, не теряя производительности.
  • Психологические преимущества: джеффинг помогает избежать страха перед длинными дистанциями, так как забег становится менее пугающим, когда его можно разделить на более мелкие интервалы.

Как начать практиковать Джеффинг

Для новичков и тех, кто только начинает тренировки, Гэллоуэй предлагает следующую программу:

  • Разминка: 5 минут ходьбы
  • Тренировка: бег трусцой 10 секунд / ходьба 30 секунд в течение 5 минут
  • Заминка: 5 минут ходьбы

По мере прогресса увеличивайте время бега и уменьшайте интервалы ходьбы. Важно помнить, что Джеффинг адаптируется под ваши цели, и вы всегда можете корректировать интервалы в зависимости от состояния.

Для кого подходит Джеффинг

Этот метод идеально подходит для всех, кто хочет улучшить свою физическую форму и увеличить выносливость без излишних нагрузок. Он особенно популярен среди тех, кто бегает на длинные дистанции или восстанавливается после травм. Кроме того, Джеффинг можно адаптировать для других видов тренировок, таких как велоспорт или тренировки на StairMaster, что делает его универсальным подходом.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Экономика и бизнес
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России Аудио 
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Популярное
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя

Лоджия — это не просто балкон с другим видом. Рассказываем, чем она отличается, что можно с ней делать, а за что можно получить штраф.

Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Садальский призвал Михалкова вернуть американцам Оскар
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Гены против привычек: что важнее для долгой жизни — спор разгорается снова
Последние материалы
Искусственный интеллект захватывает онлайн-шопинг: рост трафика на 1200%
Хотите клубнику, как на рынке? Сажайте эти сорта — не разочаруют
Летучие мыши отдыхают вниз головой не просто так — вот почему
Не трогайте моё эго: что происходит, когда нарцисса лишают признания — ответ науки
Не допускайте этих ошибок с сухим шампунем, если хотите сохранить здоровье волос
Пресняков наглядно показал преемственность поколений в своей семье
Продолжаем помогать: российские спасатели отправились в Мьянму
Джеффинг: секретный метод, который поможет полюбить бег заново
Ядерный путь: Иран сделал важное обновление по программе
Безлюдная пустыня: что противник делает с Курской областью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.