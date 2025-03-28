Джеффинг: секретный метод, который поможет полюбить бег заново

Если вы хотите улучшить свою выносливость и научиться управлять темпом, "Джеффинг" — метод чередования бега и ходьбы — это то, что вам нужно. Этот подход был разработан олимпийцем Джеффом Гэллоуэем, который изначально использовал его для того, чтобы сделать бег доступным и безопасным для всех, независимо от уровня подготовки. Метод "бег-ходьба-бег" помогает избежать усталости, снизить риск травм и эффективно повысить физическую форму.
Метод Джеффинга сочетает короткие интервалы бега с периодами ходьбы. Это помогает не только избежать перегрузки, но и ускоряет восстановление между интенсивными усилиями, что особенно важно на длинных дистанциях. Джефф Гэллоуэй, создатель метода, разработал его с целью помочь бегунам избежать перенапряжения, что делает его подход идеальным для новичков и опытных спортсменов. С помощью Джеффинга вы можете тренироваться без болей и усталости, улучшая свои результаты в марафонах и других забегах.
Для новичков и тех, кто только начинает тренировки, Гэллоуэй предлагает следующую программу:
По мере прогресса увеличивайте время бега и уменьшайте интервалы ходьбы. Важно помнить, что Джеффинг адаптируется под ваши цели, и вы всегда можете корректировать интервалы в зависимости от состояния.
Этот метод идеально подходит для всех, кто хочет улучшить свою физическую форму и увеличить выносливость без излишних нагрузок. Он особенно популярен среди тех, кто бегает на длинные дистанции или восстанавливается после травм. Кроме того, Джеффинг можно адаптировать для других видов тренировок, таких как велоспорт или тренировки на StairMaster, что делает его универсальным подходом.
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