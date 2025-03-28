Хватит качать пресс впустую: 10 упражнений, которые реально дадут кубики

Вы качаете пресс, но кубики так и не появляются? Проблема может быть в том, что вы тренируете не те мышцы. Мечтаете о сильном и подтянутом корпусе? Тогда пора переключиться с поверхностных на глубокие мышцы кора.
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Тренировка в спорт зале
Что такое глубокий кор
Это не те мышцы, которые вы видите в зеркале. Глубокий кор — это:
Поперечная мышца живота: "корсет" для спины и живота
Многораздельные мышцы: поддержка позвоночника
Тазовое дно: участвует в удержании органов, сексуальной функции и балансе
Диафрагма: ключ к дыханию и стабильности
Именно они обеспечивают осанку, баланс, контроль движений и здоровье нижней части спины.
Зачем укреплять глубокий кор
Вот что вы получаете:
Меньше болей в спине
Лучшая осанка и координация
Укрепление тазового дна
Поддержка позвоночника при беге, прыжках и подъёмах
Помощь в восстановлении после родов
Повышение выносливости и силы при любых тренировках
Как часто тренировать
3 раза в неделю — оптимально. Дыхательные и базовые упражнения на стабилизацию можно делать чаще, даже как часть разминки.
Ошибки, которых стоит избегать
Задержка дыхания
Неправильная техника (выпячивание живота, прогиб поясницы)
Игнорирование сигналов тела (боль — не показатель прогресса)
Совет: при напряжении "застёгивайте" корпус: лобковая кость тянется к грудине, живот не выпячивается — он втягивается.
10 эффективных упражнений на глубокий кор
Выберите 3-5 упражнений и выполните по 10-12 повторений или 30-60 секунд каждое, 2-3 круга.
Bird-Dog (Полосатая собака-охотник)
Стабилизирует позвоночник при движении рук и ног.
Ягодичный мостик с подъёмом ног (Марш)
Работает над устойчивостью таза и глубокой стабилизацией.
Dead Bug (Мёртвый жук)
Идеален для контроля при движении конечностей.
Удержание полого тела
Тренирует поперечные мышцы живота и выносливость.
Медвежий ползок (Bear Crawl)
Сложное, но мощное упражнение на полный корпус.
Планка
Классика: развивает стабилизацию и силу.
Боковая планка
Акцент на боковые мышцы корпуса и стабилизацию плеч.
Удары ногами (Flutter Kicks)
Укрепляет нижний пресс и тазовое дно.
Русский твист
Комбинирует работу косых и глубоких мышц.
Обратные скручивания
Активируют нижний пресс и требуют точного контроля.
Главное — техника и дыхание
При каждом напряжении выдыхайте через сжатые губы, как будто дуете через соломинку. Это снижает давление на тазовое дно и защищает поясницу.
Уточнения
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.