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Хватит качать пресс впустую: 10 упражнений, которые реально дадут кубики

2:57
Спорт

Вы качаете пресс, но кубики так и не появляются? Проблема может быть в том, что вы тренируете не те мышцы. Мечтаете о сильном и подтянутом корпусе? Тогда пора переключиться с поверхностных на глубокие мышцы кора.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Что такое глубокий кор

Это не те мышцы, которые вы видите в зеркале. Глубокий кор — это:

  • Поперечная мышца живота: "корсет" для спины и живота
  • Многораздельные мышцы: поддержка позвоночника
  • Тазовое дно: участвует в удержании органов, сексуальной функции и балансе
  • Диафрагма: ключ к дыханию и стабильности

Именно они обеспечивают осанку, баланс, контроль движений и здоровье нижней части спины.

Зачем укреплять глубокий кор

Вот что вы получаете:

  • Меньше болей в спине
  • Лучшая осанка и координация
  • Укрепление тазового дна
  • Поддержка позвоночника при беге, прыжках и подъёмах
  • Помощь в восстановлении после родов
  • Повышение выносливости и силы при любых тренировках

Как часто тренировать

3 раза в неделю — оптимально. Дыхательные и базовые упражнения на стабилизацию можно делать чаще, даже как часть разминки.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Задержка дыхания
  • Неправильная техника (выпячивание живота, прогиб поясницы)
  • Игнорирование сигналов тела (боль — не показатель прогресса)

Совет: при напряжении "застёгивайте" корпус: лобковая кость тянется к грудине, живот не выпячивается — он втягивается.

10 эффективных упражнений на глубокий кор

Выберите 3-5 упражнений и выполните по 10-12 повторений или 30-60 секунд каждое, 2-3 круга.

Bird-Dog (Полосатая собака-охотник)

  • Стабилизирует позвоночник при движении рук и ног.

Ягодичный мостик с подъёмом ног (Марш)

  • Работает над устойчивостью таза и глубокой стабилизацией.

Dead Bug (Мёртвый жук)

  • Идеален для контроля при движении конечностей.

Удержание полого тела

  • Тренирует поперечные мышцы живота и выносливость.

Медвежий ползок (Bear Crawl)

  • Сложное, но мощное упражнение на полный корпус.

Планка

  • Классика: развивает стабилизацию и силу.

Боковая планка

  • Акцент на боковые мышцы корпуса и стабилизацию плеч.

Удары ногами (Flutter Kicks)

  • Укрепляет нижний пресс и тазовое дно.

Русский твист

  • Комбинирует работу косых и глубоких мышц.

Обратные скручивания

  • Активируют нижний пресс и требуют точного контроля.

Главное — техника и дыхание

При каждом напряжении выдыхайте через сжатые губы, как будто дуете через соломинку. Это снижает давление на тазовое дно и защищает поясницу.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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