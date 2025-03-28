Порядок важен: как правильно сочетать кардио и силовые без вреда для прогресса

Когда времени в обрез, а хочется успеть и поднять штангу, и побегать — возникает главный фитнес-вопрос: что делать первым — кардио или силовые? Спойлер: это зависит от твоих целей. Но давай разберёмся подробнее.
Если твоя цель — набрать мышечную массу, стать сильнее или улучшить показатели в зале, кардио лучше отложить на потом. После аэробной нагрузки мышцы могут быть уставшими, а значит, ты поднимешь меньше и восстановишься хуже. Особенно если ты новичок — утомление повышает риск травм.
Если ты работаешь над выносливостью или готовишься к марафону, кардио в начале тренировки — не преступление. Особенно если ты уверенный пользователь штанги и не собираешься устанавливать рекорды в жиме лёжа сразу после бега. Главное — соблюдать умеренность и не истощать себя заранее.
Идеальный вариант — разнести кардио и силовые по разным частям дня, например:
Но если такой возможности нет — начинай с того, что для тебя важнее. Это универсальное правило, которое работает почти всегда.
Это неплохой бонус для здоровья и жиросжигания. Но если ты рассчитываешь на серьёзную кардио-нагрузку, одной короткой пробежки будет мало. Помни, что для сердечно-сосудистой пользы нужно хотя бы 150 минут умеренного кардио в неделю.
Нет, если ты:
В итоге, нет универсального ответа на вопрос, что делать первым — кардио или силовые. Всё зависит от того, чего именно ты хочешь достичь: силы, выносливости или комплексного результата. Главное — не загонять себя в рамки и не слепо следовать чужим советам. Прислушивайся к своему телу, расставляй приоритеты и помни: регулярность, сбалансированная нагрузка и восстановление всегда важнее, чем порядок упражнений.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.