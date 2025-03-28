Забудь про растяжку: вот разминка, от которой тело просыпается мгновенно

Забудьте про вялую прогулку на беговой дорожке — если хотите включиться в тренировку по-настоящему, разминка должна быть такой, чтобы разбудить вас с первого движения. Тренер супергероев Дон Саладино предлагает мощный и эффективный протокол: "Прыжок — Бросок — Перенос". Да, звучит как сцена из фильма Marvel. Но работает и в реальной жизни.
Просто крутить педали — уже что-то. Но это не подготавливает тело к тяжёлой тяге, приседу или активному кардио. Прыжки, броски и переноски заставляют включиться нервную систему, активируют мышцы, развивают координацию и дают нужную спортивную "искра-физзаря" перед основной сессией.
"Такая разминка делает вас не просто готовым к тренировке — она делает вас лучше как атлета", — говорит Саладино.
Сначала немного мобилизации: круговые движения плечами, махи руками и ногами, лёгкие вращения корпусом. После этого — 2-3 круга следующих упражнений:
Цель: развить взрывную силу, улучшить амортизацию, подготовить ноги к работе.
Что делать
Как делать скейтерский прыжок: встаньте на правую ногу, прыгните влево, приземлитесь на левую. Руки — для баланса. Затем обратно. Сделайте 5-10 повторений.
Цель: активировать верхнюю часть тела, включить корпус, добавить интенсивности
Что делать
Как сделать радужный слэм: возьмите лёгкий медбол (4-7 кг). Поднимите над головой, поверните корпус влево, бросьте мяч в пол с разворотом. Поймайте и повторите в другую сторону. 5-10 повторов на каждую сторону.
Цель: укрепить хват, корпус и выносливость
Что делать
Переноска гантелей, гирь или мешков
Идеально — "переноска чемодана"
Как делать переноску чемодана: возьмите вес в одну руку. Пройдите 30 секунд, сохраняя прямую осанку, не заваливаясь в сторону. Подбородок втянут, грудь — "гордая", спина ровная.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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