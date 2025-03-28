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Забудь про растяжку: вот разминка, от которой тело просыпается мгновенно

3:08
Спорт

Забудьте про вялую прогулку на беговой дорожке — если хотите включиться в тренировку по-настоящему, разминка должна быть такой, чтобы разбудить вас с первого движения. Тренер супергероев Дон Саладино предлагает мощный и эффективный протокол: "Прыжок — Бросок — Перенос". Да, звучит как сцена из фильма Marvel. Но работает и в реальной жизни.

Мужчина делает бёрпи
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина делает бёрпи

Зачем вообще нужна такая разминка?

Просто крутить педали — уже что-то. Но это не подготавливает тело к тяжёлой тяге, приседу или активному кардио. Прыжки, броски и переноски заставляют включиться нервную систему, активируют мышцы, развивают координацию и дают нужную спортивную "искра-физзаря" перед основной сессией.

"Такая разминка делает вас не просто готовым к тренировке — она делает вас лучше как атлета", — говорит Саладино.

Как делать разминку Прыжок — Бросок — Перенос

Сначала немного мобилизации: круговые движения плечами, махи руками и ногами, лёгкие вращения корпусом. После этого — 2-3 круга следующих упражнений:

Прыжок

Цель: развить взрывную силу, улучшить амортизацию, подготовить ноги к работе.

Что делать

  • Прыжки на ящик
  • Прыжки в стороны ("скейтерские")
  • Прыжки вперёд/назад

Как делать скейтерский прыжок: встаньте на правую ногу, прыгните влево, приземлитесь на левую. Руки — для баланса. Затем обратно. Сделайте 5-10 повторений.

Бросок

Цель: активировать верхнюю часть тела, включить корпус, добавить интенсивности

Что делать

  • Броски медбола в пол, в стену или вверх
  • Лучше всего — "радужный слэм"

Как сделать радужный слэм: возьмите лёгкий медбол (4-7 кг). Поднимите над головой, поверните корпус влево, бросьте мяч в пол с разворотом. Поймайте и повторите в другую сторону. 5-10 повторов на каждую сторону.

Перенос

Цель: укрепить хват, корпус и выносливость


Что делать

  • Переноска гантелей, гирь или мешков

  • Идеально — "переноска чемодана"

Как делать переноску чемодана: возьмите вес в одну руку. Пройдите 30 секунд, сохраняя прямую осанку, не заваливаясь в сторону. Подбородок втянут, грудь — "гордая", спина ровная.

Почему это работает

  • Вы начинаете тренировку уже в тонусе, а не в режиме зомби.
  • Минимизируете риск травм.
  • Активируете и мышцы, и мозг.
  • Это просто весело.

Если вы устали начинать тренировку с вялых шагов на дорожке или скучных махов руками, попробуйте протокол "Прыжок — Бросок — Перенос". Он не только разогревает тело, но и включает мозг, улучшает координацию, развивает силу и делает вас более устойчивым к нагрузке. Такая разминка готовит не просто к тренировке — она поднимает вас на новый уровень. Попробуйте — и вы больше не вернётесь к старой схеме.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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