Олимпийский чемпион Сочи 2014 Вик Уайлд представил на Роза Хутор собственную линейку сноубордов

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К следующему зимнему сезону сноубордист Вик Уайлд планирует выпустить серию оборудования в коллаборации с курортом "Роза Хутор".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Сноубордист Вик Уайлд на Аллее Славы курорта Роза Хутор

Знаменитый сноубордист провел на курорте "Роза Хутор" специальную встречу в ходе которой не только поделился секретами своего мастерства, но и представил любителям катания собственную линейку сноубордов.

История Вика Уайлда уникальна, он стал первым сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одной Олимпиаде и пока единственным в истории представителем сборной России, имеющим статус олимпийского чемпиона в этом виде спорта. Сегодня известный спортсмен активно развивает собственное производство оборудования для занятий сноубордом. Идея родилась из необходимости создавать качественные и доступные доски в России. При разработке формы, которая обеспечивает маневренность, стабильность и контроль, учитывался опыт самого олимпийского чемпиона. Все модели Вик Уайлд протестировал лично. Каждая доска Wild Snowboards проходит проверку и в суровых зимах Сибири, и на склонах Кавказа.

— Сейчас в линейке — четыре модели сноубордов, которые созданы для различных условий и уровней катания, они подойдут как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Особое внимание при их создании уделяется материалам, поэтому доски имеют высокое качество. Пока мы производим их за рубежом. Но моя главная цель — делать доски в России. Наша команда уже развивает производство в Москве, — пояснил олимпийский чемпион Вик Уайлд.

В планах сноубордиста — разработка уникального дизайна досок для курорта "Роза Хутор". Именно здесь, на зимней Олимпиаде 2014 года, он дважды стал чемпионом, получив высшие награды в гигантском и в параллельном слаломе. В 2024 году в честь Вика Уайлда на Аллее славы курорта была открыта персональная золотая медаль. Сегодня известный спортсмен катается на трассах "Роза Хутор" уже на сноуборде своей марки.

— Для меня "Роза Хутор" — один из лучших курортов в мире. Приезжая сюда, я ощущаю дух Олимпиады. Вижу как курорт растет и развивается. Он известен не только своей красивой природой, но и очень хорошей инфраструктурой, отличными склонами и трассами. Мне нравится проводить здесь время, — поделился впечатлениями Вик Уайлд.

Сноуборды от олимпийского чемпиона уже представлены в прокате "Роза Хутор", планируется, что линейка с фирменным дизайном курорта появится к следующему горнолыжному сезону. Всего на курорте открыто девять пунктов проката оборудования, они предлагают более 4000 комплектов инвентаря. Сезон катания на курорте "Роза Хутор" завершится 13 апреля.