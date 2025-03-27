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Олимпийский чемпион Сочи 2014 Вик Уайлд представил на Роза Хутор собственную линейку сноубордов

3:04
Спорт

К следующему зимнему сезону сноубордист Вик Уайлд планирует выпустить серию оборудования в коллаборации с курортом "Роза Хутор".

Сноубордист Вик Уайлд на Аллее Славы курорта Роза Хутор
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Сноубордист Вик Уайлд на Аллее Славы курорта Роза Хутор

Знаменитый сноубордист провел на курорте "Роза Хутор" специальную встречу в ходе которой не только поделился секретами своего мастерства, но и представил любителям катания собственную линейку сноубордов.

История Вика Уайлда уникальна, он стал первым сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одной Олимпиаде и пока единственным в истории представителем сборной России, имеющим статус олимпийского чемпиона в этом виде спорта. Сегодня известный спортсмен активно развивает собственное производство оборудования для занятий сноубордом. Идея родилась из необходимости создавать качественные и доступные доски в России. При разработке формы, которая обеспечивает маневренность, стабильность и контроль, учитывался опыт самого олимпийского чемпиона. Все модели Вик Уайлд протестировал лично. Каждая доска Wild Snowboards проходит проверку и в суровых зимах Сибири, и на склонах Кавказа.

— Сейчас в линейке — четыре модели сноубордов, которые созданы для различных условий и уровней катания, они подойдут как новичкам, так и профессиональным спортсменам. Особое внимание при их создании уделяется материалам, поэтому доски имеют высокое качество. Пока мы производим их за рубежом. Но моя главная цель — делать доски в России. Наша команда уже развивает производство в Москве, — пояснил олимпийский чемпион Вик Уайлд.

В планах сноубордиста — разработка уникального дизайна досок для курорта "Роза Хутор". Именно здесь, на зимней Олимпиаде 2014 года, он дважды стал чемпионом, получив высшие награды в гигантском и в параллельном слаломе. В 2024 году в честь Вика Уайлда на Аллее славы курорта была открыта персональная золотая медаль. Сегодня известный спортсмен катается на трассах "Роза Хутор" уже на сноуборде своей марки.

— Для меня "Роза Хутор" — один из лучших курортов в мире. Приезжая сюда, я ощущаю дух Олимпиады. Вижу как курорт растет и развивается. Он известен не только своей красивой природой, но и очень хорошей инфраструктурой, отличными склонами и трассами. Мне нравится проводить здесь время, — поделился впечатлениями Вик Уайлд.

Сноуборды от олимпийского чемпиона уже представлены в прокате "Роза Хутор", планируется, что линейка с фирменным дизайном курорта появится к следующему горнолыжному сезону. Всего на курорте открыто девять пунктов проката оборудования, они предлагают более 4000 комплектов инвентаря. Сезон катания на курорте "Роза Хутор" завершится 13 апреля.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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