Не тренировка, а искупление: 20 минут фитнес-покаяния за съеденное в выходные

2:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пока кто-то занимает стойку для приседаний на пару часов, вы можете успеть сделать мощную, функциональную тренировку, которая разбудит каждую мышцу. Прямо здесь и сейчас. Без сложных схем — всего пара гантелей, немного характера и стойкость, чтобы не сдаться на 73-м выпаде.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина занимается спортом

Эту тренировку придумал редактор Men's Health Эндрю Трейси, и она проверена на эффективность: помогает развить силу верхней части тела, улучшает выносливость и заставляет серьёзно попотеть. Идеально — как финиш к основному комплексу или в качестве быстрой соло-сессии, когда времени в обрез.

Что делать

Ваша миссия

Сделать 100 выпадов с жимом гантелей от плеч — чередуя ноги. Да-да, сто раз.

Уловка

Каждый раз, когда форма "плывёт" или вы спотыкаетесь — гантели отправляются на пол, а вы — в 10 берпи от груди. Потом поднимаетесь и продолжаете с того места, где остановились. Готовы проверить, сколько берпи выдержите?

Почему это работает

Двусторонняя нагрузка: каждая сторона тела работает по полной — без возможности спрятаться за "сильную ногу".

каждая сторона тела работает по полной — без возможности спрятаться за "сильную ногу". Фокус на плечи и ноги: выпады с жимом бьют точно по целям — и вверх, и вниз.

выпады с жимом бьют точно по целям — и вверх, и вниз. Функциональность: это движение — как тест на реальную выносливость, контроль и силу.

это движение — как тест на реальную выносливость, контроль и силу. Пот. Много пота: а значит — сжигание жира и рост выносливости.

Как выполнять правильно: 3 золотых совета

Держите грудь ввер

Корпус — как доска. Грудь не уходит вперёд, гантели движутся строго вверх.

Не бейте коленом в пол

Контролируйте движение. Выпад — это не падение, а управляемое опускание.

Используйте ягодицы

Сила идёт из ног. Следите, чтобы колено не уходило вперёд за носок и не валилось внутрь. Присоедините ягодичные мышцы — они здесь главные.

Интенсивно, функционально и без лишнего оборудования.

Эта тренировка не требует спортзала, но требует решимости. Можете делать её с гантелями или гирями — выбирайте вес с умом. Главное — не прерываться, не халтурить и не забывать: за плохую форму — берпи!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

