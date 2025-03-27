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Не тренировка, а искупление: 20 минут фитнес-покаяния за съеденное в выходные

2:20
Спорт

Пока кто-то занимает стойку для приседаний на пару часов, вы можете успеть сделать мощную, функциональную тренировку, которая разбудит каждую мышцу. Прямо здесь и сейчас. Без сложных схем — всего пара гантелей, немного характера и стойкость, чтобы не сдаться на 73-м выпаде.

Мужчина занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина занимается спортом

Эту тренировку придумал редактор Men's Health Эндрю Трейси, и она проверена на эффективность: помогает развить силу верхней части тела, улучшает выносливость и заставляет серьёзно попотеть. Идеально — как финиш к основному комплексу или в качестве быстрой соло-сессии, когда времени в обрез.

Что делать

Ваша миссия

  • Сделать 100 выпадов с жимом гантелей от плеч — чередуя ноги. Да-да, сто раз.

Уловка

  • Каждый раз, когда форма "плывёт" или вы спотыкаетесь — гантели отправляются на пол, а вы — в 10 берпи от груди. Потом поднимаетесь и продолжаете с того места, где остановились. Готовы проверить, сколько берпи выдержите?

Почему это работает

  • Двусторонняя нагрузка: каждая сторона тела работает по полной — без возможности спрятаться за "сильную ногу".
  • Фокус на плечи и ноги: выпады с жимом бьют точно по целям — и вверх, и вниз.
  • Функциональность: это движение — как тест на реальную выносливость, контроль и силу.
  • Пот. Много пота: а значит — сжигание жира и рост выносливости.

Как выполнять правильно: 3 золотых совета

Держите грудь ввер

  • Корпус — как доска. Грудь не уходит вперёд, гантели движутся строго вверх.

Не бейте коленом в пол

  • Контролируйте движение. Выпад — это не падение, а управляемое опускание.

Используйте ягодицы

  • Сила идёт из ног. Следите, чтобы колено не уходило вперёд за носок и не валилось внутрь. Присоедините ягодичные мышцы — они здесь главные.

Интенсивно, функционально и без лишнего оборудования.

Эта тренировка не требует спортзала, но требует решимости. Можете делать её с гантелями или гирями — выбирайте вес с умом. Главное — не прерываться, не халтурить и не забывать: за плохую форму — берпи!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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