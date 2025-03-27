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Пульс в ушах — мышцы в огне: забудь слово легко — эта тренировка его не знает

3:07
Спорт

Ищете простую, но эффективную тренировку для верхней части тела, которую можно сделать где угодно — хоть на пляже, хоть в зале, хоть дома? Забудьте про штанги и гантели: всё, что вам нужно, — ваш вес и 20 минут времени.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Эта программа по калистенике использует принцип "лестницы", чтобы выжать максимум из каждого повтора. Такой подход не только даёт впечатляющий памп, но и при регулярном повторении ведёт к настоящему мышечному росту — особенно если вы правильно питаетесь и даёте себе восстановиться.

Как работает лестничный протокол

Поставьте таймер на 20 минут. Суть проста: каждое "плавное" снижение повторений — это лестница. Выполняйте упражнения в убывающем порядке, а затем начинайте цикл заново. Работайте в своём темпе, но не халтурьте — качество важнее количества.

Один цикл выглядит так

  • 5 подтягиваний — 10 отжиманий.
  • 4 подтягивания — 8 отжиманий.
  • 3 подтягивания — 6 отжиманий.
  • 2 подтягивания — 4 отжимания.
  • 1 подтягивание — 2 отжимания.

Закончили? Сделайте паузу на пару глубоких вдохов — и начинайте заново с пятёрки. И так, пока не истечёт время.

Цель: пройти как можно больше полных раундов за 20 минут. Запоминайте свой результат, чтобы превзойти его в следующий раз.

Упражнение 1: Подтягивания (Pull-ups)

Повторы: 5 — 4 — 3 — 2 — 1

  • Хват — ладони к себе.
  • Полный провис в начале, без рывков.
  • Подбородок должен пересекать уровень перекладины.
  • Старайтесь не раскачиваться — работаем за счёт силы, а не инерции.

Фокус на спину, бицепсы и плечи.

Упражнение 2: Отжимания (Push-ups)

Повторы: 10 — 8 — 6 — 4 — 2

  • Ладони под плечами, корпус напряжён.
  • Опускайтесь медленно, грудью почти касаясь пола.
  • Отжимайтесь без раскачки, сохраняя контроль.

Работают грудные, трицепсы и кора.

Почему это работает

  • Максимум за минимум времени: 2 упражнения — но всё тело в работе.
  • Без оборудования: всё, что нужно — перекладина (или турник).
  • Универсальность: подходит для утренней разминки, пляжной сессии или вечернего добивания.
  • Регрессия и прогрессия: слишком тяжело? Используйте резинку на подтягивания или делайте отжимания с колен. Легко? Добавьте паузы и медленную фазу.

Так что в следующий раз, когда захочется по-быстрому прокачать верх тела без похода в зал — включай таймер и попробуй эту лестничную схему. Всего 20 минут, немного упорства и капля пота — и ты почувствуешь, как мышцы включаются в работу, а тело откликается на нагрузку. Главное — не останавливаться на достигнутом и возвращаться к этой тренировке снова и снова, чтобы видеть не только прогресс в зеркале, но и ощущать его на собственном теле.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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